Primera Nacional: gol agónico del formoseño Matias Romero para la victoria de For Ever

Sin merecerlo y jugando un muy discreto partido desde lo colectivo, For Ever sacó a relucir su amor propio y se quedó con tres puntos vitales en su lucha por conservar la categoría. Superó a Racing por 2 a 1, con goles de Villagra y uno agónico de Romero.

El partido fue pobre, pero Racing hacía su negocio, tras la expulsión de Scolari y el tanto de Ferrero, los cordobeses comenzaron a defenderse y cedieron terreno y pelota, pero a For Ever le costó muchísimo generar peligro.

De hecho, el empate de Villagra llegó tras un despeje corto de Albertinazzi y cuando el final del juego se acercaba y las imprecisiones eran muy notorias, apareció Iritier con un pelotazo hermoso para Bayk que desbordó y tiró el centro para que Romero ponga el 2 a 1 y desate la fiesta en el Juan Alberto García. Fue este lunes por la noche, por la fecha 25 de la zona B de la Primera Nacional de fùtbol.

Ahora, el “negro”, que salió de zona de promoción, visitará a Riestra (19 ó 20 de agosto) tras el fin de semana de descanso por elecciones. La tabla en la zona de abajo quedó con Racing 24, For Ever 23, Tristán Suárez 22 (promociòn) y Villa Dálmine 19 (descenso directo).

