«Después de las PASO habrá una devaluación y lamentablemente vamos a pasar meses más duros»

El precandidato a senador, Francisco Paoltroni por el partido Libertad Avanza visitó el piso de Algo está Pasando y habló acerca de lo que Javier Milei propone en caso de llegar a la presidencia al mismo tiempo que vaticinó que lamentablemente después de las PASO se vienen meses difíciles desde lo económico.

Paoltroni comenzó diciendo «fue una campaña tranquila (por las PASO), pero con equipo ya formado en toda la provincia, fiscales y personas que están repartiendo las boletas está todo más fácil. Tenemos la ventaja de que Javier Milei se ha hecho muy popular en estos últimos 20 meses con ideas claras que se han instalado en el común de la gente, esto nos ayuda mucho».

«A Javier (Milei) lo percibimos que va en crecimiento, el bajón que tuvo en las encuestas fue mas una movida mediática que real, nosotros no lo vimos así, es más nunca lo vimos retroceder. Hay que decir que la transmisión que se dio a través de YouTube alcanzó a 45 mil personas, algo que nunca algo vimos», agregó.

Y añadió «hay que decir que al que no le gusta Milei es porque no lo escuchó, ni lo leyó, el que lo sigue automáticamente adopta las ideas de la libertad, pero hay que tomarse el tiempo para escuchar las propuestas en las ideas fuerza que él propone y no hay ningún argentino de bien, de trabajo o familia que no acompañe esas ideas».

«Hay que escuchar lo que propone un candidato explosivo, nuevo y que trae lo que necesitamos los argentinos hoy que son soluciones a nuestra economía porque es el único que te dice que va a hacer, como y porque lo que hará. Gracias a la manera de decir las cosas que tiene, es que Milei se pudo instalar y pudo permanecer en los medios de comunicación por dos años porque uno prende la tele a las 21 horas y estaba él ahí, esto es sumamente imposible de lograr si no se hace a través de la plata o los aparatos y todo lo que ya sabemos. La patriada de este señor, más la astucia para poder llevar su mensaje ha sido muy buena y ahí es donde decimos que él ya ganó porque ha instalado debates e ideas que no se tocaban», acotó.

Señaló que Milei es el único candidato que te dice lo que va a hacer con la economía y que el resto solo que «tienen un plan, cuando los periodistas lo aprietan un poco para que expliquen, comienzan a decir cualquier cosa».

Manifestó que » los argentinos tenemos que sacarle el cuchillo al mono, porque este nos viene achurando hace 40 años, los monos son los políticos porque si uno les deja el peso a ellos hacen desastre con la economía, imprimen lo que se les ocurra, hay inflación, no hay créditos, el sueldo cada vez alcanza menos y todo eso desencadena en mas pobreza, el culpable de esto es la clase dirigente».

«Estamos hecho pedazos es por ello que muchas personas de otros países vienen a Argentina a comprar porque estamos regalados y con Milei el poder adquisitivo va a volver a las familias. Hoy es una locura llenar una heladera para cualquier trabajador y hay que rezar para que el que tiene auto o moto no se le descomponga porque no lo podrá arreglar. La plata cada vez alcanza menos», dijo.

Dolarización

En relación a la dolarización, explicó «Milei propone dolarizar la economía porque el político argentino no tiene conducta para manejar una moneda, entonces se le saca ese poder y vivimos en un mundo dolarizado porque toda cotiza en dólares y cuanto mas globalizado este el mundo. Más dólares se necesitan. Estamos en un mundo cada vez más globalizado y hay que tener en cuenta las maneras de llevar adelante ese proceso de dolarización porque todo se exporta y todo importamos, cuando se generan las condiciones para la inversión los dólares empiezan a aterrizar en este país porque tenemos las condiciones incomparables respecto a nuestro pasado porque todo lo que Argentina produce y genera hoy vale en el mundo. Todo lo que Argentina tiene la posibilidad de producir vale en el mundo. Javier Milei nos dice cuales son las formas para salir del estado económico en el que hoy estamos, creo que a Massa no le podemos creer nada, ni los mercados le creen».

«Lastimosamente el lunes después de las PASO hay que esperar una devaluación y lamentablemente vamos a pasar meses más duros, esta es la realidad y la gente tiene que saber que es la verdad porque el ajuste es inevitable y venga quien venga lo tendrá que hacer, va a haber un reacomodamiento de todo u lo mas leve será si Milei hace una buena elección», cerró.