Recesión sin fin: la industria y la construcción se desplomaron como en la pandemia

El organismo estadístico nacional informó cómo les fue a la construcción y a la industria en el tercer mes del año: ambas cayeron y mantienen la baja de manera interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer cómo impactó la recesión de los últimos meses en la construcción y la industria, dos actividades que cayeron en números que no se registraban desde 2020 con el freno que causó la pandemia.

La llegada de Milei vino aparejada de un fuerte freno económico que causó un fuerte golpe tanto en el consumo como en la construcción y los números que informó de marzo revelan la profunda caída que tuvieron ambas actividades, a la espera de una posible recuperación en V que aún no se vislumbra.

La industria cayó un 21,2% de manera interanual en marzo y 6,3% respecto del mes previo. El rubro que registró una baja más significativa fue la electrónica, la cual se desplomó un 42,8% en doce meses y en segundo lugar aparece la fabricación de muebles.

«La división correspondiente a alimentos y bebidas registra una disminución interanual de 14,2% en marzo, y acumula en el primer trimestre de 2024 una baja de 7,8% con respecto al primer trimestre del año anterior», especificaron desde el INDEC sobre uno de los rubros más sensibles.

Además, en el análisis de todas las expectativas del sector industrial sobre cómo evolucionará durante el segundo trimestre con respecto al mismo período del 2023, las respuestas fueron negativas sobre que empeorará la situación o no variará con el dato de enero a marzo.

La construcción

continúa en caída

En marzo de 2024 el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 42,2% respecto a igual mes de 2023. El acumulado del primer trimestre de 2024 del índice serie original presenta una disminución de 30,3% respecto a igual período de 2023.

En el tercer mes del año, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 14,2% informó el INDEC sobre la caída que sintió la construcción desde que sumió Milei y se profundizó la recesión que llevó a un freno en la actividad acompañada por la ausencia de obra pública.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en marzo de 2024 muestran, con relación a igual mes del año anterior, bajas de 69,2% en asfalto; 54,3% en hierro redondo y aceros para la construcción; 53,8% en placas de yeso; 46,6% en yeso; 46,1% en hormigón elaborado; 43,7% en ladrillos huecos, según detallaron en el informe desde el INDEC.

Al referirse al empleo, en febrero de 2024 este indicador registró una baja de 11,6% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-febrero de 2024, este indicador presentó una baja de 10,8% con respecto al mismo período del año anterior