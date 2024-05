Diputados del PRO denunciaron al sindicalista que amenazó con escrachar a los senadores que voten la Ley Bases

Lo acusan por amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación a funcionarios. “Vamos a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares”, había advertido Edgardo LLano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico.

Diputados del bloque PRO presentaron una denuncia penal contra el sindicalista aeronáutico Edgardo Llano por amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación a funcionarios.

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) había advertido que cada uno de los senadores que voten a favor de la Ley Bases será escrachado cuando aborde un avión de Aerolíneas Argentinas.

“Vamos a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares”, aseguró el lunes pasado en medio de la asamblea que realizaron los trabajadores en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, en rechazo a la privatización de la aerolínea de bandera.

Desde el PRO señalaron que las palabras de Llano tuvieron “el expreso propósito de amedrentamiento” contra los legisladores que por estas horas debaten la Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara alta, tras la media sanción de Diputados.

La denuncia lleva las firmas del presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, así como la de otros integrantes de la bancada: Hernán Lombardi, Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Alejandro Bongiovanni, Sofía Brambilla, Sergio Capozzi, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Martín Maquieyra, José Nuñez, Verónica Razzini, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello y María Eugenia Vidal.

Si bien Llano admitió que durante las asambleas “a veces se dice lo que no se tiene que decir”, tras el escándalo ratificó que el personal de los aeropuertos buscará identificar a los legisladores para que la gente los conozca.

“Nosotros lo que hacemos es exponer a los senadores con sus votantes en cada uno de sus provincias. Lamentablemente, salvo algunas caras que son conocidas, la gente no conoce a las personas que han votado. Y como el voto es público, queremos que la gente sepa qué votó cada uno para que la gente sepa si es lo que le prometió en la campaña”, afirmó Edgardo Llano.

Durante una entrevista en Urbana Play, el sindicalista explicó que “las personas que atienden el check-in les vana preguntar a los senadores (que apoyen la Ley Bases) por qué votaron de esa manera en contra de los trabajadores”.

Además de ser titular de APA desde 2004, Llano es secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores, alineada con el kirchnerismo. Tiene 64 años y ganó las elecciones del gremio en 2022, por lo que seguirá en su puesto hasta 2026. Es el sucesor en el cargo de Ariel Basteiro, quien provenía del socialismo y terminó en el gobierno de Cristina Kirchner como embajador en Bolivia.

En el plano político-sindical, el polémico dirigente integra el Frente Sindical Aeronáutico (FSA), junto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), que mantienen una fuerte oposición a la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que “genera un grave perjuicio para los trabajadores aeronáuticos”.

Llano justificó además la decisión de escrachar a senadores al afirmar que el presidente Javier Milei “hace lo mismo”, pero que se lo mide con distinta vara.

“Yo hice lo mismo que hace el Presidente, pero la vara es distinta. El Presidente vive escrachando a todos los que no votan lo que a él le interesa, lo hace muy salvajemente, amenazándolos, diciéndoles que tiene carpetazos. Lo que hizo en febrero cuando se votó la ley ómnibus es mucho más grave que lo que hice yo”, sostuvo.