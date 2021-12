Primera Nacional: Lucas Chacana es el primer refuerzo de Chaco For Ever

Compartir

Lucas Chacana, delantero tucumano que le gusta moverse por las bandas, es el primer refuerzo de For Ever de cara al 2022. Viene de jugar en el Politehnica Iasi de Rumania. La dirigencia busca más jugadores.

Llegó el primero. El delantero Lucas Chacana selló su acuerdo con For Ever y se transformó en el primer refuerzo del elenco chaqueño de cara a la temporada 2022 de la Primera Nacional del fútbol argentino.

Chacana es un punta rápido que le gusta jugar por las bandas, tanto por derecha como por izquierda, y también como un media punta en caso de que lo acompañe un “9” de área.

Es tucumano, tiene 28 años y jugó en San Martín de Tucumán, Huracán, Tigre, Atlético Rafaela, Los Andes, Morón y un último paso Politehnica Iasi de Rumania.

Es la primera cara nueva para el equipo de Daniel Cravero, que ya se aseguró las continuidades de Gastón Canuto, David Valdez, Emanuel Díaz, Enzo Bruno y Matías Romero.

La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en conjunto para tratar de sumar más futbolistas de cara al inicio de la pretemporada, que será el 3 ó 4 de enero en el “Juan Alberto García”.

El rival de For Ever tiene DT

Leonardo Carol Madelón, de último paso por Platense, es el nuevo entrenador de Arsenal de Sarandí, equipo que enfrentará el año que viene al “Negro” en la primera fase copera. Todavía no hay fecha para ese partido.

El técnico nacido en la localidad santafesina de Cafferata cumplirá 59 años el próximo 25 de enero y viene de dirigir a Platense. La extensa carrera como entrenador de Madelón se inició en 1997 en Colegiales, para pasar luego a El Porvenir y de allí a Unión, de Santa Fe, uno de los clubes en los que lució como futbolista. Nueva Chicago, Olimpo de Bahía Blanca, Talleres de Córdoba, Rosario Central en dos ciclos diferentes con Gimnasia y Esgrima La Plata en el medio, y luego Quilmes, fueron los peldaños que tuvo que escalar hasta llegar al lugar que soñaba como técnico y en el que más notoriedad había alcanzado como futbolista: San Lorenzo.

Dos nuevos pasos por Unión con un interregno en Belgrano de Córdoba precedieron a su último trabajo en Platense. Ahora le llegó el turno de Arsenal, el decimosexto plantel de su cuarto de siglo de carrera como entrenador.

