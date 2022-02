Primera Nacional: Matías Romero marcó en el empate de For Ever en Floresta

Compartir

For Ever jugó un gran partido ante All Boys pero se tuvo que conformar con el empate. Fue 2 a 2 por la tercera fecha de la Primera Nacional. El “negro” fue superior, pero no estuvo fino en la definición y en el final el local lo empató.

For Ever estuvo muy cerca de conseguir su primer triunfo de visitante en la Primera Nacional, pero All Boys se lo empató en el final. Fue empate 2 a 2, por la 3ª fecha, por los goles de Álvaro Cuello y Matías Romero para el “Negro”, y Nicolás Barrientos y Matías Muñoz para el “Albo”.

El equipo de Cravero jugó muy bien y erró muchos goles por lo cual lo terminó lamentando en el final. Ahora For Ever volverá a jugar el domingo, a las 19.30, cuando reciba a Güemes de Santiago del Estero.

For Ever arrancó mejor el partido en el Malvinas Argentinas porque desde el vamos lo fue a buscar y rápidamente se puso en ventaja tras un gran cabezazo de Álvaro Cuello. Pero All Boys tuvo una reacción instantánea y luego de un despeje que Marín dejó corto, Barrientos la calzó de lleno y definió cruzado para el 1 a 1.

Así y todo el elenco chaqueño siguió jugando mejor, con transiciones ligeras en mitad de cancha y aprovechando los descuidos defensivos del “albo”. Por lo cual para los veinte minutos y con otro cabezazo, esta vez de Romero, For Ever ganaba 2 a 1.

Ya desde el final del primer tiempo el equipo de Floresta tuvo descuidos pero el “negro” no lo pudo empezar a liquidar. Tuvo varias el equipo de Cravero con Gaggi abajo del arco, un remate de Allende y otra donde Garnerone le dio al travesaño.

Como era de esperarse en el complemento All Boys lo apuró a For Ever y tuvo ocasiones para igualarlo, pero tenía el arco cerrado. El “negro” se acomodó con el pasar de los minutos y cada vez fue sufriendo menos y, al igual que en la primera parte, volvió a desperdiciar varias ocasiones claras.

Tanto lo perdonó For Ever al “albo” que en el final del partido, Muñoz de chilena en el área conectó un centro desde la derecha y decretó el 2 a 2. Lo tuvo el equipo chaqueño pero terminó masticando bronca por el punto obtenido tras el gran partido realizado.

