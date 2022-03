PRO HUERTA: ultiman detalles para entregar semillas de la temporada otoño-invierno

Compartir

El Programa ProHuerta es una política pública gestionada en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve la Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada.

En ese sentido, el ingeniero Federico Miranda, jefe de la Agencia INTA en Formosa, quien anticipó que ultiman detalles para entregar las nuevas semillas que corresponden a la temporada otoño-invierno.

“El Pro Huerta entrega semillas dos veces al año en todo el país, una es en la época de primavera donde se entregan las semillas que corresponden a las especies que se siembran en primavera-verano: y ahora está llegando en la segunda entrega, que son las especies para lo que es el periodo otoño-invierno”, explicó.

Y agregó: “Algo ya está llegando a la experimental de El Colorado, de ahí se empieza a hacer la distribución en las distintas agencias y eso después se reparte a los productores y beneficiarios del programa”.

Asimismo, el responsable del área, manifestó que llevan un registro de las personas a las que se les hace entrega de estas semillas porque es una forma de controlar, pero también de monitorear la demanda que existe; y aclaró que estos suministros no son para plantar en grandes superficies, porque el objetivo del programa es que cada familia pueda tener su huerta y producir su propio alimento nutritivo de una manera y con un método agroecológico y con el menor uso posible de agroquímicos.

“Llevamos ese registro en general, siempre tratamos de hacer una pequeña entrevista con la persona que solicita la semilla preguntando en qué condiciones va a realizar su huerta y demás, para saber si reúne las condiciones mínimas”, indicó.

Y destacó: “Si no, se le facilita la información técnica para que pueda desarrollar su huerta que, hoy en día en internet encontramos un montón de guías, pero el INTA tiene sus propios manuales de desarrollo de huerta que están disponible en internet y se lo pueden descargar gratuitamente en formato PDF”.

Además, Miranda dijo que las familias interesadas en ser beneficiarias de este programa pueden acercarse a cualquiera de las agencias del INTA, pero advirtió que “la cantidad de semillas que nos envían siempre es finita, así que sí se pegan una vuelta lo antes posible para tratar de coordinar cuando más o menos cuándo va a estar la semilla en la agencia donde se encuentran”, ya que el organismo tiene varias sedes distribuidas en todo el territorio, “entonces no siempre llega al mismo tiempo en todas”.

Sequía

En otro orden, el titular del INTA en Formosa, se refirió a la situación de sequía en la región y puntualmente en la provincia; y consideró que “sigue siendo preocupante”.

“Sí, hubo cambios gracias a Dios, con algunas precipitaciones en distintas partes de la provincia, en algunas más que en otras y en algunas lamentablemente no llovió nada”, recordó.

Y añadió: “Lo que nosotros observamos, a través del monitoreo que hacen los satélites, es que el centro oeste de la provincia ha sido más beneficiado, si se quiere, por estas precipitaciones; y sin embargo en el este de la provincia, aunque se han registrado algunas precipitaciones, lamentablemente todavía la situación sigue siendo bastante complicada”.

También Miranda argumentó que, según los pronósticos, en toda la región está impactando el fenómeno de La Niña, “que hace que llueva menos de lo normal” y se va a mantener, por lo menos, hasta junio.

Luego de ese mes, “hay algunas estimaciones, dependiendo de qué servicios meteorológicos y de qué modelo matemático se trabaje, de que esto empezaría a cesar y empezaríamos a retomar algún régimen normal de precipitaciones”.

Por último, expuso gráficos del tema y fundamentó que, “si tomamos el 2022, la quincena anterior del 17 de febrero para atrás, es decir, la primera quincena de ese mes, la situación era mucho más complicada de lo que es ahora”.

“Después las precipitaciones que hemos tenido se notan, sobre todo hasta ahora. Las últimas imágenes que tenemos son hasta el 5 de marzo, y la situación ha mejorado en algunas partes, como en el centro oeste de la provincia es bastante significativo; pero en el este si bien se ha mejorado todavía marcadamente todo lo que es el departamento Pilcomayo y el departamento Formosa están siendo muy afectados por esta sequía”, finalizó.

