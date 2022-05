Compartir

Linkedin Print

Fue otra sólida actuación de las Leonas que les permitió imponerse por 2 a 1 sobre Alemania para lograr su 11° triunfo consecutivo y quedar más cerca del título de la FIH Pro League.

Argentina ya no sorprende. Porque la racha de triunfos se extiende partido a partido. Ya son 11 las victorias seguidas que consiguió el seleccionado en la FIH Pro League y los 33 puntos acumulados la distanciaron aún más en las posiciones. Las Leonas, a quienes les falta jugar cinco partidos para terminar su participación en el torneo, le llevan 11 unidades a India y 14 a Países Bajos, que suman tres encuentros menos aunque todavía deberán enfrentar a las subcampeonas olímpicas. Todo ello hace suponer que la calculadora deberá estar a mano para las siguientes presentaciones del equipo de Fernando Ferrara. Porque en cualquier momento podría haber grito de campeón.

Las Leonas jugaron de mayor a menor frente a las alemanas en Berlín. Tuvieron un muy buen primer tiempo, con una enorme conexión entre las volantes y las delanteras y a pesar de que sobre el final del partido el ritmo y el rendimiento bajaron, siempre fueron superiores al local.

En el primer cuarto Argentina fue una sucesión de ataques casi continuos que le permitió asfixiar al adversario, sorprendido por la dinámica y la agresividad de las ganadoras. Ya en el segundo período ese dominio fue aún más ostensible y María José Granatto provocó el primer corner corto. Pero la jugada armada entre Gorzelany y Costa Biondi no funcionó. Hasta que a los 21 minutos llegó la justicia al resultado: Eugenia Trinchinetti entró al área por el sector derecho, le pegó «mordida» a la pelota y el disparo sorprendió a la arquera para decretar la apertura. Argentina tuvo más tarde otro corto pero tampoco pudo aprovecharlo.

En el inicio del complemento una infracción sobre Victoria Granatto derivó en un nuevo fijo que, a su vez, provocó el pedido del video ref por parte de las argentinas. Volvieron a ejecutarlo y la arrastrada de Gorzelany fue bien controlada.

En ese momento las Leonas vivieron un momento de zozobra cuando, en un momento y durante un minuto, se quedaron con nueve jugadoras por la tarjeta amarilla a Thomé y la verde a Jankunas. Ya con 10, Alemania aprovechó la oportunidad y Viktoria Huse puso el empate parcial a los 11. Siguieron repitiéndose los cortos para Argentina sin efectividad (el equipo tuvo siete y sólo uno convirtió y ese es un dato a resolver porque en el Mundial que se viene esa falencia podría pagarse muy caro) hasta que a los 21 minutos, en el sexto fijo, la arrastrada de Agustina Gorzelany por fin terminó en la red. Alemania pudo empatarlo por esa vía pero se encontró con la buena defensa del adversario. Y a sólo un minuto del final del partido Jankunas consiguió un último corto. Pero Gorzelany no pudo ante la buena defensa alemana en su salida y todo quedó en el resultado final.

Alemanas y argentinas volverán a enfrentarse este domingo a las 9.30. Será otra chance para que la FIH Pro League quede al alcance de la mano. A poco más de un mes del Mundial, además.

Compartir

Linkedin Print