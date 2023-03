Pro League: Las Leonas se hicieron fuertes ante Australia

La alegría de las chicas argentinas tras la victoria en Hobart frente a Australia significó mucho más que ese 1 a 0 conseguido ante el equipo que las había vencido apenas 72 horas antes y que esa ventaja de siete puntos que consiguieron sobre Alemania para, con 20, mirar a todos sus adversarios desde bien arriba en la FIH Pro League. La felicidad que pudo verse en esos rostros en el momento de los saludos finales habla de la satisfacción por haber vencido a un rival poderoso en su propia casa jugando un hockey inteligente y práctico en un partido muy parejo.

Las Leonas tuvieron las chances más claras para anotar en los primeros 30 minutos del encuentro, aunque no hubo demasiado peligro para el arco defendido por Aleisha Power. Argentina fue más -un poco más- y esa diferencia, por ejemplo, se pudo ver en las oportunidades concretadas para el corner corto en el que el conjunto de Fernando Ferrara sumó cuatro contra apenas dos de las australianas. Pero así y todo el marcador se mantuvo en blanco hasta el último cuarto.

Fue allí cuando Lucina von der Heyde se encargó de anotar el gol del partido que le dio la victoria a Las Leonas. Fue a los 17 minutos del segundo tiempo cuando luego de un corto conseguido por Albertario, llegó la chance para la arrastrada de Gorzelany desde la jugada fija, pero un mal pase en la parada obligó a la misionera a pegarle de derecho y, tras el desvío en el palo de una australiana, la bocha impactó en el ángulo del arco.

A partir de ese momento Argentina se dedicó a mantener con un juego cerebral y práctico esa diferencia importante que terminó siendo la decisiva.

Las Leonas volverán a presentarse el domingo ante Estados Unidos. Será la chance de volver a sumar frente al adversario más débil de la ventana. Y de seguir acumulando ventaja de cara al gran objetivo previo a los Juegos Panamericanos de Santiago: repetir en el torneo anual más importante del hockey mundial.

Derrota de Los Leones

Si el viaje a Hobart había comenzado con dos partidos en los que Argentina pudo haber conseguido la victoria y, sin embargo, apenas debió conformarse con el empate y el punto bonus producto del triunfo en los penales ante Australia del martes, en la tercera presentación en Hobart no hubo demasiado para discutir y esta vez los australianos, pura eficacia, vencieron por 3 a 0.

Cualquier planteo inicial se derrumbó cuando al minuto nomás Tim Brand puso el 1-0 para los ganadores. Más allá de esa desventaja inicial, los Leones propusieron un partido de ida y vuelta atacando al equipo que viene de ser cuarto en el Mundial de India. Así, por ejemplo, el segundo cuarto fue un constante ida y vuelta de los dos. A una ofensiva de Australia, Argentina le respondió de inmediato; y viceversa. Asi se hizo un partido muy entretenido y siempre con el equipo de Mariano Ronconi a tiro del empate.

De hecho, Argentina pudo lograrlo al inicio del complemento cuando Acosta igualó, pero el gol fue rápidamente anulado por no haber recorrido las cinco yardas fuera del área antes del tanto. Dos minutos más tarde, a los 5, Australia aprovechó el momento de dudas de su adversario y convirtió el segundo gol por medio de Tom Craig. Al golpe que había significado estar abajo en el marcador apenas amanecido el partido se sumó éste otro en el que de un posible 1-1 se pasó a un 2-0 en contra.

De esa manera los australianos pudieron manejar con un mejor dominio del mediocampo el segundo tiempo y encontraron el tercer tanto de la mano de Nathan Ephraums en el rebote de un corto para sellar la victoria. Fue a los 16 minutos y ya no hubo demasiado más que hacer aunque Argentina nunca se resignó.

Queda la bronca de la derrota aunque un par de puntos para destacar: hubo tres cortos para cada uno (dos en el primer cuarto para los argentinos) y el segundo puesto en la tabla de posiciones que se mantuvo. Argentina suma 10 puntos y está a cuatro del líder España, justamente el adversario de este domingo y con el que finalizará el viaje a la capital de la isla Tasmania.