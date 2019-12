Productores regionales preocupados por crecimiento de la concentración del mercado

Compartir

Productores de distintas regiones del país expresaron su «preocupación por el crecimiento de la concentración de los mercados y la dificultad que tienen de generar nuevos clientes en el exterior», alertó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Advirtió además que el «50% de los productores dijo tener difícil acceso a comercializaciones transparentes».

La inquietud de los productores se conoció a través de un relevamiento realizado por CAME, en el marco del Plenario Nacional de Economías Regionales.

La encuesta se efectuó a fin de noviembre pasado a 236 productores de 18 complejos agroalimentarios de las 23 provincias, indicó CAME en un comunicado.

Sobre la visión de futuro que registra ese segmento de la producción, el panorama está repartido: mientras el «31% tiene expectativas positivas para el futuro inmediato, el 43% espera un futuro regular y está expectante sobre las medidas que tomará el nuevo gobierno para el agro, y el 23% cree que va a ser malo».

No escapó a los productores regionales expresar sus principales demandas, entre las que se destacan el «acceso al financiamiento con tasas más razonables para los pequeños y medianos productores pymes; y tarifas eléctricas diferenciadas para los electrodependientes de las economías regionales».

También reclamaron la «eliminación de los derechos de exportación; reducción de las alícuotas de ciertos impuestos para disminuir la presión tributaria; plantear la necesidad de una reforma laboral integral, y recuperación de las pymes agropecuarias en crisis».