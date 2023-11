Promesa de un partidazo: hoy Argentina recibirá a Uruguay en la Bombonera

Esta noche, cuando la pelota se mueva en la Bombonera, se estará produciendo la primera prueba de fuego para la Scaloneta luego de la alegría en Qatar. Esa máxima que señala que todos le quieren ganar al campeón encontrará en la Selección de Uruguay que comanda Marcelo Bielsa a un enorme contrincante, el mejor desde que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en el estadio Lusail. Por eso Lionel Scaloni ya mandó un mensaje puertas para adentro: jugarán los que estén al 100 por ciento desde lo físico.

Uruguay siempre es un rival de peso para Argentina. Y la presencia de Marcelo Bielsa le pone aún más condimentos porque se sabe a lo que juegan los equipos del Loco. La Celeste ya ha encontrado un funcionamiento en estas Eliminatorias, con un estilo ofensivo y físico, con la presencia de mediocampistas jóvenes con mucho despliegue como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás De la Cruz. Encima, para esta doble fecha se produjo el regreso del goleador histórico Luis Suárez.

Al momento, el Loco dirigió 6 partidos a la Celeste, ganó 4 (Chile, Brasil, Nicaragua y Cuba), empató 1 (2-2 contra Colombia en Barranquilla) y perdió 1 (2-1 ante Ecuador en la altura de Quito).

«Trataremos de plasmar la forma en que intentamos jugar nosotros en un trámite que será disputado, competido. Buscaremos jugar, ellos también, ninguno de los equipos va a descartar ponerle dedicación e importancia a la recuperación de la pelota. No estoy diciendo nada original, pero no me imagino que Argentina no trate de manejar la pelota y Uruguay recuperarla, y viceversa», sostuvo Bielsa. Y amplió: “Si a un rival como Argentina se le juega todo el partido defendiendo o con planteo predominantemente defensivo, las posibilidades de ganar son muy bajas. En cualquier cancha y ante cualquier rival vamos a tratar de dominar, puede ser que se consiga, también que no, o que se logre con lucidez por momentos puntuales. Tengo la convicción de que Uruguay tiene futbolistas para enfrentar a un rival de este porte sin, de antemano, tomar precauciones exageradas».

Se plantará Uruguay en la Bombonera, entonces. La convicción de Bielsa se sostiene además en futbolistas de relieve internacional como por ejemplo Darwin Núñez, goleador de Liverpool de Inglaterra. Claro está que para atacar con varios jugadores se necesita tener defensores inteligente, y en la nómina charrúa asoman Ronald Araujo (Barcelona) y José María Giménez (Atlético de Madrid).

El último partido del año en suelo argentino para la Scaloneta, se insiste, será el más complejo hasta que aparezca Brasil en el Maracaná la semana que viene. En lo que va de este 2023, Argentina disputó 8 encuentros y los ganó a todos, con la particularidad de que no le metieron goles y anotó 20. El elenco que comanda Lionel Scaloni se enfrentó por Eliminatorias ante Ecuador (1-0), Bolivia (3-0), Paraguay (1-0) y Perú (2-0). Los amistosos, en tanto, fueron contra Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0) e Indonesia (2-0).

Bielsa se encontrará también con viejos queridos suyos como Pablo Aimar y Roberto Fabián Ayala, dos de los futbolistas que mayor admiración han generado en el entrenador rosarino. «Aimar fue un jugador único. Siempre pensé que iba a ser el mejor del mundo. No lo logró, pero desplegó un fútbol extraordinario», dijo el técnico de 68 años.

Además, Bielsa tendrá la misión de detener a Lionel Messi, otro para quien siempre tuvo palabras de veneración. «No hay entrenador al que antes de jugar ante Messi no se le pregunte cuál es la receta para detener su influencia. Y no existe un método ni un procedimiento lo suficientemente efectivo para contenerlo. Es el mejor jugador del mundo en forma justificada y sin lugar a dudas. Si nadie encontró una fórmula es porque no la hay, no hay un infalible para aplicar. El fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan», soltó el Loco.

¿Cuántas veces se enfrentó Bielsa a Messi? El Loco solo pudo vencer a Leo en una de las 7 oportunidades que se midieron: Chile 1-Argentina 0 en 2008 por las Eliminatorias Sudamericanas. En el juego de ida, la Selección se impuso 2-0 con tantos de tiro libre de Juan Román Riquelme. El resto de los cruces sucedieron en España: 2 empates y 3 alegrías para el Barcelona de Messi, quien en esos encuentros anotó 6 goles.