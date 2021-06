Pronostican fuertes heladas para los próximos días

Compartir

Linkedin Print

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica un descenso de temperatura para inicios y mediados de la semana entrante en Formosa, acentuándose los días martes 29 y miércoles 30, donde podrían registrarse heladas agronómicas.

En ese sentido, desde el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, detallaron que se define helada agronómica, “a todo descenso térmico igual o inferior a 3ºC medido en el abrigo meteorológico, lo que equivaldría a 0 ºC o menos a la intemperie en superficie”.

Advierten que las fuertes heladas se mantendrán hasta el 2 de julio aproximadamente y es por ello que piden tomar los recaudos necesarios para evitar sufrir el fuerte frío.

Intoxicación por

monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico para las personas y los animales, que se genera por combustiones deficientes de sustancias como gas, gasolina, queroseno o carbón. Es sumamente peligroso porque es casi imperceptible: no tiene color, olor ni sabor y no irrita las mucosas.

Es muy tóxico porque ingresa a la sangre a través de los pulmones y reduce la cantidad de oxígeno que llega a los órganos vitales como el cerebro y el corazón. Esto puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte.

Los artefactos del hogar que pueden expulsar monóxido de carbono son todos aquellos que usen material combustible y que puede quemarse de manera deficiente y generar monóxido de carbono como por ejemplo calefones, termotanques, calderas, estufas, braseros, salamandras, cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña, Motores de combustión (vehículos, motosierras o generadores eléctricos).

Para prevenir un accidente por inhalación de monóxido de carbono evitar lugares cerrados, mantener siempre una ventana abierta.

Revisar que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono. Limpiar las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión.

Si se usa gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.

No instalar calefones o estufas en baños o espacios cerrados.

Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono son debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso.

Compartir

Linkedin Print