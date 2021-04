Propietario de minibús: “Tenemos todos los protocolos, no entiendo porqué no nos dejan trabajar”

Compartir

Raúl Montoya, propietario de minibuses R y M, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la complicada situación del sector que sigue sin poder trabajar, luego de una apertura de actividades que habían tenido el año pasado pero que duró menos de dos meses para lo cual se habían abastecido con todos los elementos necesarios para cumplir con el protocolo.

“Estamos parados totalmente como los colectivos desde hace más de un año, casi dos meses llegamos a trabajar y ahí se cortó todo, nosotros tenemos el servicio de paquetería, con eso nos estamos manteniendo a medias, no es el mismo ingreso que teníamos cuando funcionaban los ocho colectivos con un camioncito de paquetería y encima trabajar tres veces a la semana”, explicó.

“Nosotros cumplimos con todos los requisitos, los choferes tienen que tener los hisopados, todo como corresponde, hay un montón de requisitos que nos tienen cansados, tengo entendido que varios colegas con la tristeza que nos da están colgando los guantes pero llega un momento en que cansa, todo el mundo se cree poder tener el poder de decir, todas las semanas es una historia distinta y lo único que queremos hacer es trabajar sin pedirle nada a nadie”, expuso preocupado.

“Por ejemplo nosotros no podemos prestar el servicio para salir de Formosa hasta Mansilla, es fácil mirar desde afuera sin saber cómo es la situación, conozco colegas que tienen cuotas de sus coches y están desesperados, hay muchos que ya los perdieron y hay otros que están intimados con el tema de los pagos, eso es a nivel nacional, es un plan de ahorro a nivel nacional y capaz desde nación no saben que en Formosa está todo parado”, dijo sobre los demás trabajadores del sector que tienen cuotas que pagar.

Asimismo aseveró que “desconozco porqué no nos dejan trabajar a nosotros, todos los protocolos tenemos, dividimos los colectivos, llevar solo el 60% de pasajeros, nos hicieron comprar el aparato para tomar la temperatura, todo lo que nos pidieron que tengamos tenemos, a los pasajeros se los registra por internet, cuando sube un pasajero ya saben dónde subió, dónde se baja y quién es, lo primero que hicieron fue cortar el transporte de pasajeros y la gente sigue viniendo igual, en un auto o una camioneta vienen igual sin protocolo de nada. Denigraron el transporte en la provincia, la gente del interior viene a Formosa a hacer sus trámites, para ir al médico, la gente sigue viniendo igual en remises clandestinos”.

“Cuando nos dejaron trabajar con protocolo los más controlados éramos nosotros, la Policía pasaba 20 clandestinos adelante, cuando veían un minibús de la empresa que sea pedían todos los requisitos y los cumplíamos, no sé hasta cuándo vamos a estar así, la gente llama y no sabemos qué decirles, no tengo entendido cuándo volveremos”, indicó.

“Un año y más es mucho tiempo para estar parados, entiendo a los muchachos que reclaman y cortan la ruta, son gente sabe manejar y hacer su trabajo, le cortaron esa posibilidad y no hay otra cosa para hacer, debe ser durísimo para ellos tener que llevar un plato de comida todos los días, los entiendo a los muchachos”, expuso sobre las protestas de trabajadores de Puerto Tirol y Godoy.

Recordó además que a fines del año pasado, “cuando levantaron las restricciones nos endeudamos para salir otra vez a trabajar, nos dejaron dos meses y ni recuperamos el 10% de lo que gastamos, otra vez se paró todo, nunca nos dieron participación a la parte privada, no nos preguntaron qué podíamos hacer, a los colectivos urbanos no se los controla y hay 10 veces más posibilidad de que se contagien en un colectivo urbano o llevando gente de forma clandestina que dándonos la posibilidad de trabajar con todos los protocolos”.

“Estamos a la espera con los ánimos por el suelo, hay colegas que ya colgaron los guantes y nos causa mucha tristeza, si esto sigue nos puede tocar a nosotros”, finalizó.

