Proponen numerosas actividades deportivas por un nuevo aniversario de la ciudad

La Dirección de Deportes de la comuna capitalina invita a los vecinos y vecinas a participar de las diversas propuestas deportivas y recreativas que se realizarán en el marco de la “Feria y Festival Fundación de Formosa 8A”. Una de las actividades que genera mayor atracción es la tradicional travesía náutica que se realiza cada año sobre las aguas del río Paraguay, aunque también se realizará una master class de zumba, un torneo de truco, y concluirán las competencias de fútbol playa y vóley.

Al respecto, el director de Deportes del municipio, Guillermo Ovelar, precisó: “Este martes tendrá lugar el parque cerrado para el comienzo de la gran travesía náutica, que partirá el miércoles desde el riacho Monte Lindo, y concluirá el sábado 8 de abril, en el puerto de la ciudad. Los que quieran participar tienen tiempo hasta este martes, al mediodía, para inscribirse de manera presencial en el Centro Cultural Municipal -Rivadavia y Pringles- o en las oficinas de la Dirección de Deportes -sobre la calle San Martín, en el Paseo de Compras, 1º piso-, de 8 a 13 horas”.

En caso de inclemencias climáticas, el funcionario remarcó que “la travesía náutica se realizará igual, salvo que el temporal sea muy fuerte y no se pueda navegar. Cabe destacar que contamos con todos los medios de seguridad, ya que trabajan junto a nosotros efectivos de la Policía, la Gendarmería y la Prefectura, como todos los años”.

“Participarán de la aventura alrededor de 40 embarcaciones, provenientes de distintos puntos de la ciudad y del interior provincial, y también se comunicaron con nosotros nautas de Uruguay y Paraguay, y de las provincias de Chaco y Entre Ríos, así que tendremos muchos turistas”, resaltó más tarde.

También el sábado, a partir de las 19 horas, se realizará una interesante master class de zumba, en el playón municipal, con la participación de un invitado especial que llega desde la provincia de Tierra del Fuego. “Las personas que se quieran sumar a esta actividad solamente deben asistir a dicho lugar, y luego estaremos entregando distintos obsequios a los participantes”, indicó.

Asimismo, el sábado y el domingo se llevarán a cabo también las semifinales y finales de los torneos de fútbol playa y vóley barrial, en el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús”, a partir de las 17 horas. “Estos certámenes ya se vienen desarrollando hace más de un mes, con muy buena convocatoria: en el caso del fútbol playa, en las categorías sub 18 y sub 20 tuvimos entre 17 y 18 equipos, en beach vóley alrededor de 25 parejas, y en el vóley de piso este fin de semana participarán entre 8 y 10 equipos”, explicó Ovelar.

Por último, señaló que el domingo 9, en las instalaciones del Club Náutico, desde las 9 horas, se disputará el Torneo Binacional de Truco. Aún están abiertas las inscripciones para que se sumen a esta competencia, comunicándose a los números 3704 28-0569 (Argentina) o al 0982 535 775 (Paraguay).

