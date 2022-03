Proteccionistas y vecinos se manifestaron frente a domicilio donde maltratarían perros

Compartir

Ayer por la tarde, proteccionistas de animales junto a vecinos, se manifestaron frente a un domicilio de la ciudad para reclamar que se tomen acciones urgentes ante la denuncia por el maltrato de unos 14 perros que serían golpeados de manera constante por sus dueños. La denuncia se realizó el año pasado, pero ante la inacción de los organismos, decidieron protestar frente a la casa y exigir que se llegue a una solución.

En ese marco, Liliana González, conocida proteccionista de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la protesta pacífica de la que formó parte.

“Nos concentramos frente a la casa de un maltratador de animales porque nos cansamos, teníamos pruebas, videos que se volvieron virales, este es un caso que ya se denunció el año pasado donde intervino el Ceema que dijo que iban a dar en adopción a los perros, castrarlos pero no se hizo nada, por la inacción y ya que todo sigue igual decidimos venir a pedir que dejen de maltratar a los animales porque hay gente que los va a defender”, expresó la mujer.

“Los videos que publicamos son fuertes, se escucha cómo los maltratan, a nosotros que amamos los animales nos duele mucho esto y también debe preocupar a la sociedad en general, más que lástima causa indignación que una persona pueda actuar de esa manera con los animales”, manifestó indignada.

“Estamos con un grupo de proteccionistas y vecinos que están cansados del llanto de los animales, lamentablemente hay más policías que proteccionistas, ellos están dentro de la casa cuidando al maltratador siendo que estamos haciendo una protesta pacífica, con carteles incluso para no decir nada, ellos no tienen voz para defenderse por eso estamos nosotros”, destacó.

“Nuestra idea es retirar a los animales para quedarnos tranquilos y así iremos buscando adopción para cada uno de ellos. Esta es la casa del horror donde había 14 perros, pero la Policía nos dijo que ahora solo hay ocho, no sabemos qué hicieron con el resto, cuando se levantó el video el domingo había 14 perros, como empezó a viralizarse se deshicieron de los demás, no sabemos qué pasó con ellos, queremos respuestas por eso estamos acá”, expresó.

“Si no encontramos una solución vamos a ir al juzgado ya que la causa está en el Juzgado N°3”, finalizó González.

