Proyectan que construcción superará antes de fin de año nivel de empleo previo a la pandemia

Cámaras y funcionarios destacaron hoy “la rápida recuperación” del sector de la construcción y vaticinaron que en los próximos meses se terminarán de recuperar los puestos de trabajo perdidos el año pasado, en el pico de la crisis por la pandemia.

La construcción en julio creció 2,1% mensual sin estacionalidad -la segunda suba consecutiva- y alcanzó un nivel 25,3% superior a la prepandemia, en febrero 2020, de acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec.

Asimismo, en la comparación interanual aumentó 19,8%, registrando así la novena escalada seguida, luego de las fuertes caídas al inicio de la pandemia.

El director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart, resaltó hoy que “el número del ISAC representó un crecimiento del 4,3% contra mismo mes de 2019” y resaltó que “fue el segundo mejor julio desde que se tenga registro, sólo por detrás del de 2015”.

En los primeros siete meses del año, la actividad acumula un crecimiento de 53,3% interanual, superando también en 1,1% a igual período pero de 2019.

De acuerdo con el último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, la construcción fue uno de los sectores con más alta incidencia en la recuperación general junto a la industria manufacturera, el comercio y las actividades inmobiliarias.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Néstor Iván Szczech, indicó a Télam que “se está experimentando un permanente crecimiento de la industria de la construcción”.

El alza de julio estuvo impulsada por el consumo aparente de 10 de los 13 insumos relevados, entre los que se destacan los despachos de Asfalto (179,1% interanual), Hormigón Elaborado (135,9% interanual) y Mosaicos graníticos y calcáreos (48,4% interanual).

Respecto al empleo registrado privado, según el Indec en junio hubo un crecimiento en el sector en general del 16,8% interanual, alcanzando un total de 365.630 puestos y quedando tan solo a 3.793 puestos de igualar los que había en febrero de 2020, previo a la pandemia.

No obstante, en lo que hace específicamente a obreros de la construcción, el titular de Camarco aseguró que “durante la pandemia se perdieron 70 mil puestos que ya se han recuperado, y adicionalmente 4 mil de los 100 mil que se perdieron entre fines de 2017 y febrero de 2020”.

“Suponemos que vamos a seguir en esta senda, sustentada sobre todo en la inversión pública que duplica la de 2019 y seguramente aumentará en 2022. Entendemos que tiene que llegar incluso a niveles de un 5% del PIB, hoy estamos en 2,2%”, agregó Szczech.

Las palabras del dirigente coinciden con los resultados de la encuesta cualitativa de la construcción realizada a grandes empresas del sector, que arrojó que el 50,7% de los empresarios dedicados a obra pública vaticinó que contratará personal en el período agosto-octubre.

En el caso de la obra privada, el 32,1% de los empresarios estimó un aumento de sus planteles y el 57,2% no previó cambios.

En igual sentido, el presidente de Pymes Constructoras, Daniel Mafud, consideró que “hay expectativas muy positivas porque el Gobierno nacional ha focalizado en la obra pública la reactivación económica general, por el efecto multiplicador que tiene”.

No obstante, Mafud advirtió que el empleo no está creciendo con la velocidad requerida debido, en buena medida, a “demoras administrativas en la aprobación de algunos proyectos”.

“Hay que trabajar para acelerar los circuitos administrativos y llevar rápidamente a 450.000 los puestos de trabajo”, agregó el titular de Pymes Constructoras.

Por su parte, Schteingart vaticinó “una continuidad de la recuperación del empleo en los próximos meses que va a terminar de recuperar lo que se perdió en marzo y abril del año pasado” hasta alcanzar los niveles de 2019.

De acuerdo a los datos del Indec, la actividad en general de la construcción estaba en junio de este año 18.970 puestos por debajo de los 384.600 que presentaba en diciembre del 2019.

