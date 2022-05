PSG desperdició una ventaja de dos goles y apenas empató ante el Troyes por la Ligue 1

Compartir

El PSG, ya campeón de la Ligue 1, apenas igualó ante el humilde Troyes, equipo ascendido la temporada pasada y que batalla por mantener la categoría: fue 2-2, luego de que el local estuviera 2-0 arriba. Sin embargo, un par de errores defensivos le permitieron la reacción a la visita. Marquinhos y Neymar, de penal, abrieron el marcador para el elenco parisino. Ugbo y Tardieu sellaron el empate.

Ya en el amanecer del encuentro el conjunto parisino se encontró en ventaja. A los tres minutos, luego de que el arquero le ahogara el grito, Ángel Di María envió un centro profundo y Marquinhos solo necesitó llevarse por delante el balón para abrir el marcador.

Aún sin ser consistente, por momentos mostrándose partido (secuelas del 4-2-3-1 con figuras en la delantera de poco retroceso), el dueño de casa lastimó cuando se lo propuso. Pero también padeció en las transiciones rápidas o ante la presión en la salida, caminando por la cornisa. Así y todo, a los 22′, Neymar habilitó a Mbappé, quien se filtró en el área y recibió una falta cuando se aprestaba a definir. El delantero francés le inyectó temor a los fanáticos porque permaneció varios minutos tendido en el césped. Neymar se hizo cargo de la responsabilidad y con un remate sutil y esquinado firmó el 2-0.

Pero, casi inmediatamente, el Troyes se puso de vuelta en partido. Nuno Mendes falló en un pase atrás, interceptó Ugbo y no perdonó: fue el 1-2 para el visitante. Messi tuvo dos chances de volver a poner ventaja de dos para el PSG. Primero, tras un pelotazo en profundidad de Fideo, pero su intento se marchó ancho. Luego, tras una gambeta en el área y un toque suave, que merecía ser gol, pero su definición dio en el poste izquierdo del arco. El rebote lo mandó Neymar a la red, pero en posición adelantada.

En el epílogo, tras varios minutos con un cambio menos después de la infracción en el penal, reaccionó Mbappé y casi anota un tanto con su sello: robó la pelota sobre la derecha, hizo la siagonal hacia el centro y sacó un remate furioso, que desvió con lo justo Moulin.

El complemento empezó complicado para el País Saint Germain: a los 4 minutos, Kimpembe cometió un penal inocente, que Tardieu definió con una vaselina. Y selló un 2-2 impensado. Encima, a instancias del VAR, el árbitro le anuló una conquista a Neymar, por una falta previa de Mbappé que existió.

Acto seguido: Messi volvió a contar con una oportunidad de oro. A los 14′ del ST, recibió en el borde del área, encaró de derecha al centro y soltó el zurdazo como una caricia: la pelota pasó besando el palo. El dominio fue permanente del PSG, pero no logró quebrar la resistencia adversaria. El rosarino contó nuevamente con la mejor chance, con un tiro que pegó en el travesaño.

Así, el París volvió a ceder puntos en tres fechas consecutivas de la Ligue 1, algo que no sucedía desde 2019. Y, si bien termina la temporada con la estrella local, las fallas en el fondo que le quitaron la victoria ante el Troyes le vuelven a recordar por qué se quedó afuera prematuramente de la Copa de Francia y de la Champions League.

