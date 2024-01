Pullaro: las bandas están molestas «porque cuando controlamos la cárcel, controlamos las calles»

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este jueves que a las bandas delictivas «les molesta que los presos estén aislados porque cuando controlamos la cárcel, controlamos las calles», al hacer un balance del primer mes de gestión en la ciudad de Rosario en el que abarcó lo hecho en Educación, Producción y en la Legislatura santafesina.

«Fue un mes de trabajo muy intenso», afirmó el gobernador santafesino, al tiempo que indicó que durante los 32 días que lleva su gestión, «el Gobierno puso mucho esfuerzo en la seguridad pública, reordenar el sistema y sacar la policía a la calle».

Pullaro remarcó que «se logró esto en términos relativos, esperamos aún mucho más, pero podemos decirle a los rosarinos y rosarinas que tenemos cinco veces más móviles operativos en calle».

Resultados

«Esto hizo que haya un importante secuestro de armas de fuego por día, eso es muy importante porque demuestra que la policía está en la calle trabajando», expresó el gobernador.

Y dijo que «además, retomamos investigaciones criminales complejas y tomamos la determinación de controlar el servicio penitenciario y la cárcel, porque desde allí se cometían muchos delitos violentos en la provincia de Santa Fe».

Pullaro consideró que «eso es un importante avance, aunque indudablemente todavía no estamos conformes con lo que es la gestión en materia de seguridad».

Control de las cárceles

En ese punto, afirmó que «al volver a tomar el control de las cárceles, que fueron las acciones que más molestaron al crimen organizado durante estos 32 días de gestión, retomamos el control de las calles». «Cuando controlamos la cárcel, controlamos las calles. Por eso a las organizaciones delictivas les molesta tanto que los presos hoy estén aislados», sostuvo.

El gobernador también se refirió al aspecto productivo y a la defensa de la producción santafesina sobre la que indicó: «Tuvimos mucho diálogo con el gobierno nacional, fundamentalmente cuando sentimos que se estaba atacando o cuando las medidas eran equivocadas con respecto al sistema productivo de la provincia».

«Por eso, llevamos adelante una defensa del sistema productivo, lo que nos tiene que permitir que haya crecimiento económico y generación de empleo para resolver muchísimos de los problemas que tenemos», sintetizó.

Luego, el gobernador se refirió a la Educación, y explicó: «Queremos fortalecer el conocimiento y el aprendizaje por eso nuestras primeras medidas tuvieron que ver con la no repitencia y con el empoderamiento de los docentes para permitirle que puedan tener nuevamente la capacidad de evaluar por materia y no por área» y manifestó que «eso entendemos que es fundamental para quién está adelante del aula».

Paritarias

En ese tema, resaltó que «la primera discusión paritaria la empezamos la primera semana de enero con los docentes porque queremos cumplir un calendario académico de 192 días en la provincia».

«Para eso las clases tienen que empezar el 26 de febrero y terminar el 13 de diciembre. En este sentido ya empezamos a dialogar con los docentes, maestros y directivos», señaló.

«Cumpliendo esos tres ejes de nuestra campaña, que posteriormente fueron ejes de nuestra propuesta de gestión, podemos decir que tuvimos mucho trabajo en estos 32 días pero que por supuesto no estamos conformes porque queremos mucho más», apuntó.

A su vez, Pullaro abarcó la situación financiera de la provincia, sobre lo que destacó que «las cuentas de la provincia no están bien, están muy mal: terminamos 2023 con un déficit de alrededor de $200 mil millones».

«Además, nos encontramos con un Estado que durante mucho tiempo dejó de gestionar, con edificios públicos muy caídos, la infraestructura de comisarías, hospitales y escuelas en muy mal estado, como la flota de ambulancias y de móviles policiales», sostuvo. Para finalizar, el gobernador santafesino destacó el apoyo de la Legislatura provincial en la sanción de la Ley de Narcomenudeo que «permite que donde hay un punto de venta de droga, rápidamente los fiscales provinciales pueden intervenir».

«Esto no termina con el problema pero ese delincuente que durante muchos años en Argentina fue tomado como víctima, hoy para el Estado provincial es un delincuente. Además nos permite que a las personas que le usurparon las propiedades, se las podamos devolver rápidamente», finalizó