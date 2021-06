Qué dijo Sharon Stone tras sus polémicos comentarios contra Meryl Streep

Compartir

Linkedin Print

“Hay otras actrices igual de talentosas”, sentenció la protagonista de “Bajos Instintos” en una reciente entrevista, donde atacó duramente a la galardonada artista.

Sharon Stone es noticia por una serie de comentarios contra Meryl Streep. En una reciente entrevista con la revista Everything Zoomer, la protagonista de “Bajos Instintos” habló sobre el favoritismo de la industria de Hollywood por la actriz ganadora del premio Oscar.

“El negocio se estableció para que todos envidiemos y admiremos a Meryl porque sólo Meryl llegó a ser la buena”, explicó al medio. “Y todos deberían competir contra Meryl. Creo que es una mujer y una actriz asombrosamente maravillosa. Pero en mi opinión, francamente, hay otras actrices igualmente talentosas como Meryl Streep”, sentenció.

“Toda la iconografía de Meryl Streep es parte de lo que Hollywood le hace a las mujeres”, añadió.

Para Stone, hay muchas candidatas que están a la altura de la galardonada estrella. “Viola Davi es tan gran actriz como Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, por el amor de Dios. Pero dices Meryl y todos se caen al suelo”, dijo.

La actriz también atacó a su colega porque podría haber hecho más por el movimiento #MeToo.

“Estoy segura de que Meryl tiene una historia. Pero también estoy segura de que si contara su historia, ella no seguiría siendo Meryl y no conseguiría los trabajos que ha tenido. Es más moderada. Eso es lo que ella hace “, afirmó Stone, de 63 años.

Las palabras de Stone surgieron por un comentario inocente por parte de la entrevistadora. Hablando sobre sus experiencias en Hollywood, le dijo: “Así que cuando finalmente lograste trabajar con Meryl Streep, te diste cuenta de que…”. Ahí es cuando la actriz la corta abruptamente para dar su opinión sobre su compañera. “Me gusta el modo en el que has construido la frase, que finalmente pude trabajar con Meryl Streep. No has dicho ‘Meryl finalmente consiguió trabajar con Sharon Stone’. Ni que finalmente pudimos trabajar juntas”.

Stone continúa: “Buen punto, porque así es como ha ido su vida, ella la construyó para ser la de ‘Todo el mundo quiere trabajar con Meryl’. Me pregunto si eso le gusta”. Stone y Streep trabajaron juntas en la película “Laundromat. Dinero fácil”, en 2019.

“Yo hago mucho mejor de villana que Meryl y estoy segura de que ella misma lo diría. Meryl no lo habría hecho bien en ‘Basic Instinct’ o en ‘Casino’”, añadió. “Yo soy mejor. Y lo sé. Y ella lo sabe. Pero todos estamos preparados para pensar que solo Meryl es tan asombrosa que cuando dices su nombre, debe haber sido increíble para mí trabajar con ella”.

En sus nuevas memorias ‘The Beauty of Living Twice’, Stone escribe sobre cómo las mujeres en Hollywood se enfrentan entre sí, diciendo en la entrevista, “se nos dijo que podría haber espacio para una sola. Una vez que alguien es elegido, nadie más puede conseguirlo”.

Sobre su presente laboral, afirmó: “No tengo un agente, un gerente o un abogado. Si un director me quiere, me encontrará. Si quieres contratarme, tienes que quererme. A los 63, has visto lo que puedo hacer. No quiero estar en una lista o ser un nombre para ayudar a financiar un proyecto. Quiero trabajar porque soy la mejor para ese trabajo”.

Las declaraciones de Stone tuvieron gran repercusión en las redes sociales.

Tras la polémica, la estrella de Hollywood aclaró sus dichos contra su colega vía Twitter: “Para ser clara; Meryl Streep es una de las mejores actrices de todos los tiempos. Solo que no excluya a otros”. Streep todavía no salió a responder las acusaciones de la actriz.

Compartir

Linkedin Print