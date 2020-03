¿Qué están pensando en el Consejo Federal para el Regional Amateur?

Compartir

Ante la continuidad de la cuarentena dictada hasta el 13 de abril, el Consejo Federal evalúa varias alternativas ¿Se modifica el torneo? ¿Sigue igual? ¿Cambian los ascensos? Esto se analiza en el certamen que tiene como protagonistas por Sol de América, 8 de Diciembre y 1 de Mayo.

Este domingo, el Presidente de la República, Alberto Fernández dictó una nueva cuarentena hasta el 13 de abril como medida preventiva para evitar el avance del Coronavirus. Con a la medida, la proyección del fútbol en nuestro país se vislumbra en un horizonte aún más lejano.

El fútbol profesional de Primera División y Primera Nacional está a cargo de la AFA, pero el Federal A y el Regional Amateur son torneos organizados por el Consejo Federal.

Si bien no hay confirmaciones oficiales, el portal Ascensodelinterior informó que desde el ente madre del fútbol se manejan varias alternativas para terminar o no el torneo.

En primer lugar, y antes de tomar cualquier medida, el Consejo Federal realizaría un censo entre todos los clubes afectados para conocer sus intenciones de seguir participando. La cuarentena trajo una complicación económica muy grande para los clubes que ya en la primera fecha de la segunda fase debieron jugar sin público lo que llevó a todos los locales a tener una pérdida muy importante. La compulsa además buscaría conocer si cuentan la situación de los equipos ya que en muchos casos se contrataron jugadores de otras ciudades, quienes estuvieron parando en casas alquiladas por los propios clubes.

En caso de tener la mayoría opte por la continuidad, el Torneo seguiría sus carriles normales con reprogramación de fechas aunque no se descartan modificaciones en el formato de rondas para que el Torneo sea más corto.

Según el portal, y en caso de que la pandemia continúe y sea muy complicado volver a reanudar el Torneo en los próximos meses, desde el Consejo Federal se barajan tres posibilidades.

-Comenzar un nuevo e independiente torneo con los 98 clubes a mediados de Agosto/Septiembre finalizando en Diciembre donde se entreguen 4 ascensos al Federal A, o en el peor de los casos..

-Darle plaza fija de manera única y excepcional para que puedan participar del Torneo Regional 2021.

-Que el Torneo Regional 2021 tenga 8 ascensos en vez de 4 para contemplar los que no se definirían este año más los de la futura temporada.