Ayer temprano, el libertario Javier Milei tocó suelo formoseño y se dirigió al Superior Tribunal de Justicia para acompañar en la indagatoria por la causa del «viernes negro». A la vez más de 100 jóvenes coparon las calles y aguardaron su salida para sacarse fotos y poder saludarlo.

Al dialogar con el Grupo de Medios TVO fue muy crítico a las medidas adoptadas en Formosa y lanzó que «la cuarentena cavernícola fue impulsada no solo por el gobierno de la nación, sino por el gobernador Gildo Insfrán».

Seguidamente, al ser consultado por el acompañamiento de cientos de jóvenes y por otro lado el repudio de su llegada por parte de organizaciones sociales locales sostuvo: «en principio que tantos jóvenes adhieran a las ideas de libertad significa que hay futuro, es liberal y eso va a traer prosperidad, felicidad y bienestar para todos. En cuanto al rechazo, creo que es una manera intolerante y fascista».

Asimismo, Milei no dejó pasar la oportunidad y también cargó fuerte contra el gobernador Insfrán. «Tengo la sensación que ha hecho de esta provincia un feudo y los números de pobreza nos muestran claramente que no favoreció a los formoseños», lanzó y agregó que «tarde o temprano los dictadores tiranos y los señores feudales van a tener que correrse y dar lugar a la libertad para que la gente pueda prosperar».

Discurso rodeado

de jóvenes

Por otro lado, tras abandonar el STJ, Milei se dirigió hasta el Mástil Municipal donde rodeado de jóvenes brindó un discurso y reiteró que «la libertad es un gran propulsor del bienestar general».

También recordó que «cuando cayó Muro, frente a esa derrota brutal en lo cuantitativo los socialistas intentaron refugiarse diciendo que el sistema es injusto, y voy a decirles algo: esa es la batalla que hay que dar, y les confirmo que esa es la batalla que vamos a ganar porque el capitalismo no solo es más productivo sino que es el único sistema que es justo».

