Me gustaría saber qué pasa con el barrio San Antonio, porque queman pastizales y nadie dice ni hace nada; tengo un nene especial y toda la contaminación le hace mal. Llamé a los bomberos y no atendieron, luego al 911 y me dijeron que venían, pero jamás llegaron. Por favor que se tomen cartas en el asunto de manera urgente.