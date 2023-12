Quema de pastizales en un baldío causó malestar a vecinos del barrio San Pedro

Ayer en horas de la siesta en inmediaciones a la avenida Néstor Kirchner y Silvestre Güemes se desató un incendio de pastizales, situación que causó malestar a vecinos de la zona.

Este matutino dialogó con unas vecinas quien contaron que desde horas tempranas un grupo de trabajadores se encontraba cortando el pasto del baldío. «Comenzaron muy temprano a trabajar, hasta ahí todo bien, lo que no sabíamos era que iban a prender fuego».

«Nosotros vivimos un poco alejados del lugar, pero hay personas que la propia pared de la casa da con este baldío, lo que hizo que sea verdaderamente preocupante porque al parecer los dueños de la vivienda no estaban», añadió otra.

«Esto siempre pasa acá porque nadie controla lo que hacen», continuó diciendo.

Asimismo, otros comentaron que los trabajadores, una vez realizada la quema se fueron del lugar, dejando el lugar a la «buena de Dios». «Este tipo de situaciones tiene que ser multada por la Comuna, no pueden dejarnos de esta manera hay muchos niños en la zona que están con problemas respiratorios por esta inconciencia», relató otra de las mujeres.