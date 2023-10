Quién es Milo J, el artista más joven que hará la Music Session #57 con Bizarrap

Desde hace varios días que el productor musical Bizarrap mantiene en vilo a sus fanáticos y a los que disfrutan de su música luego de cambiar temporalmente su nombre artístico a Bizapop. Acto seguido subió un video en YouTube para explicar su decisión en donde contó con la participación estelar del mismísimo Guillermo Francella, y al finalizar el clip, que dura ocho minutos, el artista argentino confirmó con quién protagonizará su BZRP Music Session #57.

Dejando a un lado las especulaciones, Biza reveló qué artista estará en las voces de su futura colaboración que se estrenará este miércoles 4 de octubre. La nueva colaboración será entonces con el trapero Milo J, y si bien varios ya lo conocen. Muchos se preguntaron ¿Quién es?

Milo J, es el nombre artístico de Camilo Joaquín Villaruel, un trapero argentino oriundo de Morón que tiene solo 16 años. A pesar de ser menor de edad, el joven ya cuenta con una gran proyección en la escena nacional e internacional. Con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, se encuentra entre los 500 artistas más escuchados del mundo en esa plataforma. Y será parte del line up de la versión argentina del Primavera Sound, que se realizará el 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento.

En cuanto a las canciones que ya sacó y que están disponibles, Milo J demostró presencia y talento a la hora de componer. Por ejemplo, en abril de este año, Milo J presentó 511, su primer EP de trap que ingresó en el Top 200 de Argentina en Spotify y fue tendencia mundial en Youtube al día siguiente de su lanzamiento.

Con solo 16 años, el joven trabajó con Nicki Nicole en la canción “Dispara”, uno de los hits que la rosarina compuso para su nuevo álbum, Alma. También participó con Yami Safdie e hicieron “Bolero” y tiene otros temas como: “Morocha”, “Tus Vueltas”, “Domingo”, “Valores del West” y “MORNING”.

Cabe destacar que luego del anuncio que hizo Bizarrap, muchos esperaban una mega colaboración como con Belinda, Lali Espósito, Tini Stoessel, Dua Lipa, The Weeknd, Rosalía y Justin Bieber aunque esto no fue así y este miércoles saldrá la dupla con Milo J quien además de ser conocido en Argentina, ya tiene público en España y otros paises de America como Chile, Mexico y Colombia.

El corto con Guillermo Francella para anunciar su BZRP Music Session #57

El video promocional del tema está inspirado en El Lobo de Wall Street, el film de Martin Scorsese de 2013, comienza mostrando a Bizarrap celebrando con su equipo, entre ellos, el actor Gastón Cocchiarale: “Les quiero contar algo, algo que no es muy bueno. Y por eso estoy acá. Para contarles que… ¡llegamos a ocho mil quinientas millones de reproducciones en Spotify!”, dice el productor, al mejor estilo Leo DiCaprio, protagonista de esa recordada película.

Com el paso de los minutos, la filmación toma un abrupto giro con la aparición de Guillermo Francella, en el personaje de un ejecutivo de Bizarrap Records.”¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le dice actor al productor. “Que cuanta más gente nos escuchara, iba a ser más difícil conformar a todos”, contesta Biza, refiriéndose a las críticas que recibió en los últimos años tras colaborar con músicos internacionales y alejarse de la escena del trap argentino.

¿Y te acordás lo que yo te contestaba? Que cuando ocurriera eso, vos tenías que entender que la gente no elige qué música escuchar, sino la música la que elige quién quiere que la escuche”, reflexiona Francella.