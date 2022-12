Rafa Nadal: nuevo entrenador, su admiración por Roger Federer y Messi campeón del mundo

Rafael Nadal Parera (N°2 del mundo) le dio una gran entrevista al diario As en la que habló de todo: su nuevo entrenador argentino, Lionel Messi y la Copa del Mundo, Mbappé y el Real Madrid, Federer, la paternidad.

El cambio de Marcaccio por Roig: «No soy muy partidario de hacer grandes cambios. Francis toma una decisión, y ante todo lo quiero como amigo, prácticamente familia, y tengo máximo respeto y máximo agradecimiento por todo lo que hemos vivido juntos y todo lo que me ha ayudado. Él toma la decisión de buscar otras experiencias y se quedan en el equipo Carlos (Moyá) y Bullet (el apodo de Marc López), dos padres de familia, y claro, pueden ocurrir cosas. Con lo cual necesito incorporar a alguien. Y analizando todas las opciones, las referencias de Gustavo son muy buenas, aparte de que hace un año que está en la Academia, con lo cual veo cómo trabaja cada día con los chicos, con Munar. Y le conozco de su época con Pico (Juan Mónaco). Me parece una persona adecuada a día de hoy y también alguien nuevo que produce estímulos nuevos. Algo que estimula al resto del equipo. Creo que él está muy ilusionado y yo también».

Ser padre: «Creo que los sentimientos y la responsabilidad, el sufrir… para todos es muy similar. Estoy disfrutando de esta nueva etapa. Viviendo el día a día. Es un cambio en esta vida muy importante para bien, pero para seguir con mi vida profesional, necesito organización, más que antes, y en eso estoy. Poco a poco las cosas se van organizando. Se va terminando de gestionar un poquito el orden que necesito para que pueda entrenar con normalidad, para que cuando esté en pista no tenga otras preocupaciones. Y yo creo que poco a poco se va a ir gestionando y con el tiempo se va ir llevando mucho mejor.

Roger Federer: «Está feliz, disfrutando de la vida, encantado. Hablamos habitualmente. Tenemos una muy buena relación y él está haciendo cosas. Estuvo en Tokio y en otros lugares. He hablado con él habitualmente y bien, la verdad, solo tiene que arreglar la rodilla». Sobre el momento en el que se vio a ambos llorando: «Se iba uno de los grandes iconos de la historia del deporte en general. Y yo lo sentí mucho, me emocioné mucho, porque al final lo he vivido como rival, como compañero y también como aficionado. Yo soy deportista profesional, pero soy un gran apasionado del deporte y lo valoro mucho, porque me ha gustado mucho desde pequeño. Si se va alguien como Federer, es difícil no emocionarse. Feliz por él, porque al menos se pudo retirar jugando. Es algo que parecía que no podría ser y lo consiguió. Creo que para él fue una despedida muy bonita».

La final del Mundial de fútbol: «Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz. Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo. Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina.

Mbappé y el Real Madrid: «Al final en el deporte ocurren cosas y supongo que a un chico tan joven le abrumó una presión tan tremenda de todos los ángulos que al final… Yo creo que él quería venir al Madrid, pero por muchos factores se le complicó todo mucho. Ojalá que le pueda ver en el Madrid en el futuro. A mí me gustaría que Kylian estuviera este año, pero aun así, el Madrid está en una posición de privilegio en todas las competiciones, jugando un fútbol para mí fantástico. Y hasta los últimos tres partidos antes del parón iba todo sobre ruedas. Creo que el Madrid tiene un equipazo, con un entrenador que sabe gestionar todo de la mejor manera posible. Y estoy feliz de ver al Madrid como está, con muchos jugadores jóvenes combinados, con jugadores veteranos. Es un equipo que ilusiona».

Su posible regreso a la Copa Davis: «Yo no me descarto y en mi mundo ideal, me gustaría jugar una vez más con España. Lo que pasa es que el mundo real es otra cosa y veremos lo que sucede. Pero para nada me descarto. Faltan meses y si las circunstancias se dan de manera adecuada, pues ojalá».

