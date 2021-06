Rafael Nadal se bajó de los Juegos de Tokio y tampoco estará en Wimbledon

Compartir

El tenista español anunció que no participará en ambas competencias para “prevenir cualquier tipo de excesos” en su cuerpo, que podrían impedirle “seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos”.

El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre superficie de polvo de ladrillo, sorprendió hoy al anunciar que no jugará Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que comenzará el 28 de junio en Londres, ni tampoco tomará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio programados a partir del 23 de julio.

“Hola a todos. Quiero comunicarles que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos”, comunicó “Rafa” Nadal en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Nadal, de 35 años y 13 veces campeón de Roland Garros, sorprendió con la decisión de no tomar parte de Wimbledon, un Grand Slam que conquistó en dos ocasiones, en las ediciones de 2008 y 2010, y más aún con la noticia de que no estará en Tokio para intentar conquistar una medalla.

“Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es lo más acertado con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz, competir al máximo nivel y seguir luchando”, explicó Rafa.

Nadal ganó la medalla dorada en los Juegos de Beijing 2008 en singles y también obtuvo la máxima presea en dobles en Río 2016 junto al tenista catalán Marc López.

“El hecho de que haya solo dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon este año, no ha ayudado a que mi cuerpo pueda recuperarse de la siempre exigente temporada de polvo de ladrillo. Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al mediano y largo plazo”, añadió Nadal, quien la semana pasada perdió en las semifinales del Grand Slam francés con el serbio Novak Djokovic, luego campeón.

“En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos”, comentó Nadal, dueño junto al suizo Roger Federer del récord de títulos de Grand Slam, con 20 cada uno, seguidos de cerca por Djokovic, quien con la obtención de Roland Garros acumuló 19.

“Los Juegos Olímpicos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista; encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y además ser el abanderado de mi país.”, concluyó Nadal.

