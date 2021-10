Ramírez pidió a los formoseños que «ratifiquen el voto de las PASO»

Compartir

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio, el diputado provincial y actual presidente del PRO- Formosa Enrique Ramírez quien entre otros temas habló de la unión de la oposición y pidió a los formoseños que ratifiquen el voto de las PASO y vuelvan a acompañar. «Les pido que en noviembre confirmen su voto para tener una nueva oportunidad de un mejor futuro», insistió.

Primero, al comenzar la entrevista brindó su opinión respecto a que la oposición toda se haya juntado. «A mi desde hace bastante tiempo y antes de las PASO inclusive me parecía ilógico que teniendo coincidencias básicas tan importantes nosotros vayamos separamos. Si concordamos con Gabriela Neme sobre el respeto a las instituciones, la división de poderes, no a la reelección indefinida, basta a la Ley de Lemas, tener una provincia que no sea expulsadora de formoseños, no entiendo por qué ir por separado», comenzó.

Y añadió que entiende que la oposición va a tener una oportunidad certera el 14 de noviembre de dar vuelta esta página.

Justicia

Seguidamente, el diputado habló de la justicia, e insistió que es necesario que realmente sea independiente. «Nosotros debemos replantearnos la Justicia en sí, no hacer los cambios que pretende el kirchnerismo a nivel nacional, que la quiere politizar, para mí eso está mal, creo que hay que darle más independencia a la justicia y a partir de ahí obtener y exigir mejores resultados», dijo.

Expuso entonces: «normalmente en Formosa entran entre 18.000 y 20.000 causas penales por año, de estas se resuelven menos del 8%, y las resoluciones no son las esperadas» donde muchas veces esas resoluciones son prescripciones «lo que significa que el juez dejó pasar mucho tiempo para que la persona en esa causa no pueda ser condenada».

«Todo esto se debe arreglar desde la Legislatura porque nosotros debemos tener una justicia bastante parecida a los países nórdicos, en donde los jueces trabajan y son como todos los trabajadores, es decir, beneficiados cuando hacen bien su trabajo y perjudicados económicamente cuando lo hacen mal, porque ellos deben cumplir un rol como juez», asintió el mismo.

«El vecino se ve damnificado cuando pide justicia, porque no se resuelven sus conflictos. Tenemos una justicia que si no les alcanzan los recursos tiene que pedir más, y tenemos que tratar de tener una justicia muchísimo más ágil y adyornada a nuestros tiempos pero no la tenemos; pretender que la Justicia no es un servicio esencial es lo que significa para el gobernador Gildo Insfrán», lanzó.

Reiteró que esta situación se cambia desde la Legislatura, poniendo las leyes que haya que poner y «en primer lugar otorgándole a la justicia los recursos que sean necesarios para hacer realmente que sea un servicio al pueblo que hoy no lo es».

«El objetivo es ganar

las elecciones»

«La pelea es ganar las elecciones», lanzó al referirse a los objetivos que persiguen para noviembre y añadió que «uno escucha un montón de cosas, y habla con vecinos que preguntan qué hace la oposición; entonces les quiero decir que nosotros hoy llevamos un candidato a diputado nacional que no es de un espacio tradicional de la política, viene de la justicia, y la política que maneja esas candidaturas hizo un paso al costado para darle entrada a esta persona, que significa un avance porque genera una expectativa nueva».

«La oposición trató de ir unida en las PASO y no pudo, pero no nos dimos por vencidos y fuimos a conseguir esa unión porque entendemos que así vamos a ganar las elecciones», se sinceró.

Clarificó Ramírez que intentan cambiar la realidad de Formosa porque «entendemos que la Constitución no es un libro de cuentos, es un marco en donde nosotros podemos actuar para cambiar nuestra realidad».

«Creo que elegir a Fernando Carbajal es atrayente para el votante, también opino que Gabriela Neme como otros diputados que integran la lista tenemos tracción de votos y después están los concejales que también lo harán», dijo.

Prematuro

«Empezar a dirimir el 2023 antes de cerrar esta etapa me parece muy prematuro, sé y entiendo que la política es a largo plazo, pero ahora estamos al borde de un cierre de listas y estamos con especulaciones al respecto que por ahí entrar en detalles es medio engorroso», aseveró.

Lanzó que el Gobierno «pretenderá municipalizar la elección con los sublemas» pero «al vecino lo encerraron, lo allanaron cuando estaba enfermo, lo metieron preso, lo aislaron, no pudo despedir a sus seres queridos que fallecieron, etc. Entonces digo que el Gobierno puede hacer lo que se le antoja, pero nosotros nos vamos a encargar que todos se acuerden del autoritarismo, de los encierros, de los comerciantes perseguidos, de los jóvenes y mujeres baleados, de la gente del oeste que también fue reprimida cuando fue a pedir agua. No queremos que recuerden esto para mal, sino para que sepan quienes son los que están gobernando y se animen a dar vuelta esta página».

«Creo que hoy la sociedad formoseña nos ve a nosotros con otros ojos y es por el trabajo de la dirigencia», dejó en claro.

«El Gobierno de la provincia puede hacer lo que quiera, puede salir y golpear la mano casa por casa, pero el formoseño ya le dijo basta a los atropellos y nosotros vamos a estar ahí para acompañar, para que ese vecino canalice el voto de este lado», consideró.

Voto

Por otra parte, el legislador provincial valoró que gracias al voto de las PASO se lograron las flexibilizaciones que hacen caminar hacia la nueva normalidad. «Gracias al voto de la gente, quienes nos gobiernan empezaron a tomar buenas decisiones», dijo y pidió a los formoseños que en noviembre confirmen su voto para tener una nueva oportunidad de un mejor futuro.

«Me parece que es esencial decir basta de autoritarismo, es necesario que cambie la relación de los ciudadanos con los políticos, porque nosotros no estamos en un pedestal, no estamos arriba de nada, al contrario, somos servidores del pueblo, y el Gobernador y absolutamente todos los ministros y diputados son empleados del pueblo y deben responder y dar explicaciones, eso no se da, no lo hacen, entonces es algo que debe cambiar y para ello el ciudadano debe optar por algo disiento», expuso.

«Pido a la sociedad toda que acompañe este espacio que es plural y está integrado por todos los opositores que tratamos de generar una nueva oportunidad para los formoseños”, culminó diciendo Enrique Ramírez.

