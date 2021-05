Ranking ATP: se mantiene Schwartzman y caen los otros cuatro argentinos del top 100

Compartir

Linkedin Print

En el ranking mundial de tenis retrocedieron los otros cuatro argentinos habitantes del top 100: Federico Delbonis, Guido Pella, Federico Coria y Juan Ignacio Londero.

Diego Schwartzman mantuvo esta semana el décimo puesto en el ranking mundial de tenis, en el que retrocedieron los otros cuatro argentinos habitantes del top 100: Federico Delbonis, Guido Pella, Federico Coria y Juan Ignacio Londero.

Delbonis cayó dos lugares y quedó número 52, siete por delante de Pella, que resignó un puesto. Coria también perdió dos posiciones (96) y Londero quedó al límite, en el escalón 100, tras experimentar la caída más abrupta entre sus compatriotas (-5).

El ranking ATP no tuvo modificaciones esta semana entre los diez primeros puestos, cuyo podio integran el serbio Novak Djokovic (1), el ruso Daniil Medvedev (2) y el español Rafael Nadal (3).

Luego se ubican el austríaco Dominic Thiem (4), el griego Stefano Tsitsipas (5), el alemán Alexander Zverev (6), el ruso Andrey Rublev (7), el suizo Roger Federer (8), el italiano Matteo Berrettini (9) y el “Peque” Schwartzman (10).

Nadia Podoroska vuelve

a Roland Garros en busca

de confirmar su ascenso

Después de la eliminación en Belgrado, Nadia Podoroska ya no tiene más escalas en su esperado regreso a Roland Garros. Tras un debut sorprendente en el certamen francés, esta vez no tendrá que pasar por la qualy, aunque la vara está bien alta al haber llegado a semifinales el año pasado.

Mientras se ponen en marcha las rondas preliminares en Francia, la rosarina descartó competir en Estrasburgo como parte de la preparación para reaparecer en París ubicada entre las mejores 50 tenistas del mundo. El viernes se despidió del Serbia Ladies Open en cuartos de final ante la croata Ana Konjuh (188), quien perdió en la final ante la española Paula Badosa (34).

En 2020, “Nachu” dio el mayor salto de su carrera en plena pandemia con un debut inimaginable en el cuadro principal de Roland Garros. La racha de victorias cosechadas en la qualy se extendió incluyendo su triunfo ante la ucraniana Elina Svitolina, por entonces ubicada en el quinto puesto del ranking de la WTA.

La performance de Podoroska deslumbró al mundo y terminó con una derrota apabullante ante Iga Swiatek, pero no había nada que reprocharle. La polaca fue otra revelación de la temporada, se llevó el título con apenas 19 años y hoy es la novena mejor jugadora del mundo.

Compartir

Linkedin Print