Adelantaron que el Torneo Regional Federal Amateur empezaría en el mes de noviembre

Si bien la pelota en nuestro pais se encuentra detenida momentaneamente, la planificación a futuro con, ojalá, un panorama más alentador empieza a ganar terreno dentro del Consejo Federal. La realización de un nuevo TRFA parece tener el visto bueno de las máximas autoridades que, por supuesto, son cautos a la hora de dar confirmaciones totales ya que todo, al igual que sucedió en la edición 2020, estará marcado por el avance de la situación sanitaria en nuestro país.

De realizarse, la intención es no modificar demasiados aspectos a lo que vienen siendo los formatos anteriores (zonas y playoffs) manteniendo la regionalización y cercanía geográfica como criterios a la hora de diagramar la competencia.

Los ascensos al Torneo Federal A 2022 seguirán siendo cuatro (4) y la presencia o no de público estará marcada por las normativas que indique el Gobierno Nacional llegado el momento.

En la actualidad, sólo la provincia de Jujuy está disputando competencias por lo que la actividad en el fútbol del interior está totalmente reducida. Dentro de éste panorama de dificil realidad para las ligas y federaciones al momento de organizar sus torneos, desde el Consejo Federal proponen una solución: para resolver quienes serían los participantes del Regional 2021, se tomaría en cuenta el listado de ligas homologadas al 2019, el último realizado antes de la pandemia.

A partir de allí, cada liga homologada será la encargada de resolver qué club la representará en la o las plazas que tengan a disposición según su cantidad de afiliados (de 10 a 20 clubes, una plaza. Más de 20 clubes, dos plazas). Si puede realizar un torneo clasificatorio antes de Noviembre, él mismo saldrá por la via deportiva. En caso de no poder hacerlo, tendrá la opción de seleccionar con los requisitos que crea necesario a quien tenga la intención de competir o en caso de no encontrar club alguno, dar de baja la plaza.

Las Federaciones reconocidas por el CF y homologadas también tendrán UNA plaza a disposición bajo el mismo esquema contado para las ligas. Cabe destacar que, en caso de confirmarse la realización del torneo, se abriría la posibilidad a las ligas aun no homologadas para complementar documentación faltante así poder sumarse al listado y por ende, tener un representante en el Regional.

Otros actores que estarán incluidos son los poseedores de las “Licencias Deportivas” quienes ya tienen garantizado su lugar si deciden participar. Ellos son: Bella Vista de Bahía Blanca, CAI de Comodoro Rivadavia, Las Palmas de Córdoba, Sol de América de Formosa, Costa Brava de General Pico, Américo Tesorieri de La Rioja, Atlético Club San Martín de San Martín, Racing de Olavarría, Guaraní Antonio Franco de Posadas, Libertad de Sunchales, Atenas de Río Cuarto, Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, Atlético San Jorge de San Jorge, Trinidad de San Juan y Unión Santiago de Santiago del Estero.

Hoy la cabeza y las energías están en la cuestión sanitaria y en la parte social de las instituciones que en momentos como éstos muestran su costado más solidario, pero si el futuro acompaña, las ilusiones de muchos clubes se renovarán en búsqueda de los ascensos.

