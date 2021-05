Cómo lograron las estrellas de “Friends” ganar un millón de dólares por episodio

Compartir

En 2002, el reparto de Friends –Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry– estableció que cada uno se llevaría USD 22 millones por una temporada de 22 episodios. Este comentado arreglo los ubicó entre los actores con los salarios más altos de la TV por un episodio de media hora.

Sin embargo, en sus primeros días, cuando aún no eran grandes celebridades, ganaban USD 22.500 dólares por episodio. Pero a medida que la comedia comenzó a tener éxito (temporada 2) y el romance de Rachel y Ross se convirtió en un tema central en el programa, Aniston y Schwimmer comenzaron a ganar más que el resto de sus compañeros.

Aniston comentó, en una reciente entrevista con el diario británico The Independent, que ella no se sentía cómoda con esa distinción “Se trataba más bien de ‘estamos haciendo el mismo trabajo y todos merecemos ser compensados de la misma manera’”, explicó.

Al elenco no le gustaba esa desigualdad salarial, así que cuando llegó la tercera temporada, iniciaron negociaciones contractuales no como actores individuales, sino como grupo, dirigidas por Schwimmer y Kudrow, según la revista Entertainment Weekly. De modo que los salarios de Aniston y Schwimmer disminuyeron para emparejarse con el resto del reparto.

A partir de entonces, cada uno recibió el mismo pago por episodio durante el resto de las ocho temporadas restantes de la sitcom, y las negociaciones salariales se llevaron a cabo con las seis estrellas en la misma sala.

Temporada por temporada, ese número subió: de USD 75.000 en la temporada 3 hasta USD 1 millón en los últimos dos años al aire. El salto más grande se produjo entre las temporadas 6 y 7, cuando los actores comenzaron a recibir de UDS 125.000 por episodio a USD 750.000. Esas negociaciones fueron tan tensas que hasta los ejecutivos de la NBC no estuvieron seguros de si iban a ser capaces de renovar el programa.

En la novena y décima temporada, estrenadas en 2002 y 2003 respectivamente, las seis estrellas ganaban USD 1 millón por episodio.

En retrospectiva, la cocreadora de Friends, Martha Kauffman, alega que el millón por episodio era “ridículo”, pero los actores no lo creían así.

Para Kudrow se trataba de aprovechar al máximo el momento de gran atención. Los actores, dijo, son “básicamente independientes”, por lo que necesitan prepararse para el momento en que, inevitablemente, estarán sin trabajo otra vez. Ella también sostuvo que cada uno de los actores eran parte del show, que no podría existir sin ellos, por lo tanto, se debía aprovechar [esa situación] y tomar eso a la hora de pelear por sus aumentos salariales.

Tal vez fue esa mentalidad la que llevó a los actores a obtener regalías por los derechos de emisión y merchandising. De acuerdo con USA Today, cada miembro del elenco recibe todavía USD 20 millones anuales por no hacer nada.

“Los actores son los personajes, son necesarios, y no creo que esté fuera de lugar preguntar eso, ya sabes: ‘hazme socio de alguna manera’“, dijo Kudrow tiempo atrás en una entrevista. LeBlanc se hizo eco de las afirmaciones de Kudrow, y le expresó a HuffPost Live: “¿Valíamos un millón de dólares? Para mí, esa es una pregunta tan extraña”. Y añadió: “Eso es irrelevante. Estábamos en una posición para conseguirlo y lo hicimos”.

Los actores mantuvieron esta mentalidad de grupo también en otros espacios, por ejemplo, participarían en las mismas categorías en premiaciones. La esperanza era que, aunque competirían unos contra otros, ninguno sería etiquetado como primera o segunda figura.

Friends: The Reunion

El próximo jueves 27 de mayo, la plataforma HBO Max estrenará en Estados Unidos un programa especial de Friends, que reunirá a los seis integrantes de una de las mejores sitcoms de la historia. En América Latina habrá que esperar hasta fin de junio para verlo, ya que el servicio de streaming aún no se encuentra disponible en la región.

Los protagonista grabaron el programa en el estudio 24 de Warner Bros., ubicado en California. Este fue el lugar en donde se grabó originalmente la comedia más popular de la historia de la televisión, que concluyó el 6 de mayo de 2004 tras diez exitosas temporadas.

El programa estaba programado para el año pasado, pero la pandemia lo impidió, y lo retrasó casi un año. “Es oficial. La reunión de ‘Friends’ llega el 27 de mayo. No podría estar más emocionada”, escribió Aniston en su cuenta de Instagram junto con el adelanto.

El episodio contará con invitados especiales: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai, la ganadora del premio Nobel.

