Real Madrid derrotó al Alavés, se alejó del Barcelona y se encamina hacia el título de la Liga

El Real Madrid no sintió la presión de tener cerca al Barcelona y se despachó con una nueva victoria, la octava consecutiva desde la reanudación de la Liga española luego del parate por la pandemia de coronavirus. El conjunto Merengue sigue firme en la senda hacia el título y ayer el que lo sufrió fue el Alavés, que se fue del estadio Alfredo di Stéfano con una derrota de 2-0 en el marco de la Fecha 35. De esta manera, los dirigidos por Zinedine Zidane siguen como líderes del certamen y, a tres fechas para el cierre del torneo, recuperaron la diferencia de cuatro puntos sobre su clásico rival, que es el inmediato perseguidor.

De manera sorpresiva, la primera jugada de peligro del partido fue para el Alavés, que estrelló un disparo en el travesaño ni bien comenzado el encuentro. Sin embargo, pronto el Real Madrid tomó las riendas del encuentro y logró una prematura ventaja. A los nueve minutos, luego de una falta de Ximo Navarro sobre Ferland Mendy en el ingreso al área, el árbitro cobró penal y Karim Benzema se hizo cargo del remate. El francés dispuso el 1-0 con un certero remate.

El conjunto de Zinedine Zidane, que no contó con figuras como Sergio Ramos (suspendido) o Marcelo (lesionado), entre otros, presionó en busca de la segunda conquista y casi la logra en dos oportunidades. En la primera, Toni Kroos intentó un remate que se fue apenas por arriba y, unos minutos después, Mendy volvió a escaparse por la izquierda para mandar un centro que fue empujado por un defensor y que el arquero visitante alcanzó con una gran reacción para evitar el gol en contra.

La primera etapa no fue de trámite fácil para el Real Madrid, cuya ventaja corrió riesgo en varias oportunidades. En una de ellas, el escocés Oliver Burke -el más movedizo de la ofensiva del Alavés- se escapó por la izquierda y encaró hacia el medio para sacar un disparo que llegó a atajar el arquero Thibaut Courtois. Aún con sus limitaciones, el conjunto visitante se animó a hacerle frente al Merengue y a adelantarse -aún de manera esporádica- en el campo de juego.

El conjunto de Zidane amplió la cuenta en el inicio de la segunda parte. Iban solo cuatro minutos cuando Karim Benzema hablitó a Marco Asensio, que solo tuvo que empujar al gol. En un primer momento la acción fue inhabilitada por una supuesta posición adelantada del francés en el inicio de la corrida, pero esto fue corregido con la intervención del VAR. La conquista fue dada por válida y así el Real Madrid logró la tranquilidad del 2-0.

El Real Madrid administró la diferencia hasta el cierre con solvencia. No se esforzó demasiado ante un rival que se rindió después del segundo gol y se quedó con tres puntos que prácticamente allanan su camino al título. El Merengue suma 80 puntos en lo más alto de la tabla y, a falta de tres fechas, le saca cuatro al Barcelona, que es el escolta.

Esta derrota significó un serio riesgo para la continuidad del Alavés en la primera división. Quedó con 35 unidades y se ubica en el puesto 17° de la tabla, solo un escalón por encima de los tres equipos que perderán la categoría.