Real Madrid se lo dio vuelta a Bayern sobre el cierre y es finalista de la Champions

Mística copera. No hay otra forma de explicarlo. Una vez más, Real Madrid dio vuelta un partido decisivo de la UEFA Champions League en los minutos finales y avanzó. Esta vez le tocó sufrir ese don a Bayern Munich, que a los 87 minutos le ganaba 1-0 al Merengue en el Santiago Bernabeu y se metía en la gran definición de la Orejona. Pero apareció Joselu y, con goles a los 88 y a los 91, revirtió todo y la Casa Blanca se llevó una clasificación que parecía imposible.

A Real Madrid, en la Champions no se lo puede dar nunca por muerto. Si a alguien le quedaban dudas de eso, después de este choque de vuelta de semis se le terminaron de disipar.

Cuando los ataques de su equipo ya se parecían más a intentos desesperados que a jugadas elaboradas, el español fue a buscar un improbable rebote de Manuel Neuer tras un tiro con muy potente de Vinicius. Pero el rebote, contra todo pronóstico, ocurrió. Y él estaba ahí para empujarla, a los 88 minutos y revivir al Merengue.

Con eso solo le alcanzaba para pasar a la historia. Pero Joselu fue por más, aprovechando que no era precisamente el jugador que la defensa de Bayern estaba programada para anular.

Y tres minutos después, en un ataque desordenado, Nacho lo vio solo a Antonio Rudiger por la izquierda, en medio de un área superpoblada. El alemán sacó de primera un centro por bajo para Joselu, que estaba solo en el medio y solamente la tuvo que empujar. El árbitro, a instancias del juez de línea, cobró offside. Pero tras una larga revisión del VAR, el gol se reveló correcto.

Quedaban unos minutos del descuento que había señalado el referí. Pero la mística ya había dado su veredicto.

Final inédita

Este miércoles, el Merengue, el equipo español multicampeón de Europa, dio vuelta el marcador y venció 2-1 a Bayern Munich de local, tras el empate 2-2 en Alemania, para sentenciar esa serie de semifinales.

Y 24 horas antes el que sacó pasaje a la definición del 1º de junio en Wembley fue el Dortmund, que quería definir con el Bayern en una definición netamente alemana, tras superar 1-0 en la revancha al Paris Saint-Germain en Francia.

Se trata de clubes con un historial muy distinto en la Champions League. Es que Real Madrid, el equipo récord, pasó a su 18ª final por la Orejona. Y tiene hasta aquí marca increíble de 14 definiciones ganadas y apenas tres perdidas.

En tanto, Dortmund llegó a su tercer duelo decisivo. Se impuso a Juventus en 1996/1997 y después cayó ante el Bayern Munich en 2012/2013.

Real Madrid conquistó la Champions en cinco de las 10 últimas temporadas. Su 14º título lo logró hace dos años, cuando superó al Liverpool en la definición.

El Merengue y el Dortmund se cruzaron por última vez en la Champions en la edición 2017/2018, por el Grupo H, cuando el conjunto español ganó 3-1 de visitante y después, en la última jornada de la zona, triunfó por 3-2 como local.

En total, en este torneo, Real Madrid le ganó seis veces al Borussia Dortmund, empataron cinco encuentros y en tres festejó el conjunto alemán.