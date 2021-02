Real Madrid superó a Valencia y no le pierde pisada al líder, Atlético Madrid

Compartir

La 23ra. fecha finalizará el lunes con el encuentro que sostendrán Cádiz (con el arquero argentino Jeremías Ledesma) contra Athletic Bilbao, a partir de las 17 (hora argentina).

Real Madrid superó ayer de local por 2 a 0 a Valencia y se acercó a cinco puntos del líder de la Liga de España de fútbol, Atlético de Madrid del técnico argentino Diego Simeone, en partido que le dio continuidad de la vigesimotercera fecha del certamen.

Anotaron para la victoria “Merengue”, el delantero francés Karim Benzema, a los 12 minutos, y lo definió el mediocampista alemán Tonyi Kroos, a los 42, ambos en el primer tiempo.

Con la decimoquinta conquista en lo que va del torneo del fútbol ibérico, el equipo de la capital de España, llegó a los 49 puntos y se posicionó a cinco del líder, Atlético Madrid (54).

En cambio Valencia, se mantiene en la decimotercera ubicación, con 24 unidades, junto a Getafe y Cádiz.

Osasuna, con el delantero argentino Jonathan Calleri, ex Boca Juniors, le ganó como visitante por 1 a 0 a Levante.

Con la victoria, el equipo barcelonés, subió a la undécimo lugar de la competencia hispana, con 25 puntos, que comparte con Athletic Bilbao; Levante, por su parte, se mantiene décimo, con 27 unidades.

Villarreal, con el argentino Juan Marcos Foyth, cayó de local por 2 a 1 ante Real Betis, que contó en su formación inicial con Guido Rodríguez (ex River Plate).

El mediocampista francés Nabil Fekir marcó, a los 45 minutos del primer tiempo, y el defensor brasileño Emerson convirtió, a los 7 de la segunda etapa, para la victoria del equipo sevillano.

Anotó el descuento para el conjunto valenciano, el delantero español Gerard Moreno, de tiro penal, a los 20 minutos del complemento.

Fueron suplentes en el equipo local el arquero Gerónimo Rulli, ex Estudiantes de La Plata, y el defensor Ramiro Funes Mori, ex River Plate.

El décimo triunfo del equipo andaluz, le permitió llegar a los 33 puntos y colocarse en el séptimo lugar del torneo español y arañar la posibilidad de entrar a zona de Conferencia de la Liga de Europa.

Otro resultado de la jornada: Getafe 0 – Real Sociedad 1.

Posiciones

Atlético Madrid, 54 puntos; Real Madrid, 49; Barcelona, 46; Sevilla, 45; Real Sociedad, 38; Villarreal, 36; Betis, 33; Granada, 30; Celta de Vigo, 29; Levante, 27; Osasuna y Athletic Bilbao, 25; Getafe, Valencia y Cádiz, 24; Alavés, 22; Eibar y Valladolid, 21; Elche, 18; y Huesca, 16.

