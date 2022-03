Compartir

La diputada provincial Agostina Villaggi (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la propuesta que llevará adelante hoy con su equipo de trabajo frente al IPV, donde recabarán los datos de familias que no pudieron anotarse para entrar en el sorteo de viviendas.

“Queremos insistir en que se prorrogue la inscripción, que se habilite nuevamente esto y se dé oportunidad a todas las personas que no han podido inscribirse por distintos motivos porque básicamente la página colapsó enseguida, muchas personas se encontraban en horario laboral y no podían acceder desde ese lugar a la inscripción online, nuestra intención es recolectar esos datos de las personas que están inscriptas, que no se pudieron inscribirse a través del sistema online o se quieran inscribir, vamos a formar una planilla con todas esas personas y esas necesidades que no están resueltas con el estado provincial”, explicó.

Aseguró además que “en Formosa hay un gran déficit habitacional y tampoco sabemos la cantidad de personas que están en esta situación porque es una información que está blindada, vamos a tratar de recabar esos datos, generar una planilla con las personas que no se pudieron inscribir, vamos a presentar al IPV y al gobierno, pero además vamos a instar una acción judicial pidiendo igualdad de condiciones para aquellas personas que no se han podido inscribir y que se habilite nuevamente una inscripción presencial y online, que den la oportunidad a las personas de hacerlo de manera presencial por el tema del colapso de la página web”.

La funcionaria provincial explicó que con la acción judicial buscan que para la inscripción a las viviendas “se use otra metodología más transparente, que la inscripción no sea con pocas horas o un plazo acotado, que no solamente sea a través de páginas web sino que se lo pueda hacer presencial y que sea con un plazo mayor y no con cupos, se pueden inscribir las personas que quieran y en el sorteo se resolverá a quién le toca la vivienda, pero no establecer un cupo limitado de 1600 personas, cuando suponemos que el déficit habitacional en la ciudad de Formosa es muchísimo mayor y hay gente que está hace 10 años inscripta y todavía ha conseguido la vivienda”.

“Lo que vamos a hacer es un relevamiento de datos para entregarle al IPV y al gobierno de la provincia de Formosa de la cantidad de gente que quedó afuera de la inscripción y solicitar a través de una nota formal al IPV y también instar en la justicia para que se habilite nuevamente la inscripción y se dé igualdad de oportunidades a todas aquellas personas que han quedado afuera y que se les permita inscribir a través de forma presencial o se habilite nuevamente la plataforma online”, detalló Villaggi.

Comentó que el relevamiento comenzará este jueves a las 9 de la mañana frente al IPV. “Seguramente seguiremos el día viernes, vamos a ver la concurrencia de la gente si se sigue acercando, vamos a estar presentes para tratar de darles una solución a esta cantidad de gente que ha quedado afuera y hace mucho tiempo está esperando. La idea es recabar información de la gente que ha quedado afuera, que necesita una vivienda y no se puede inscribir”.

“Necesitamos que la gente que se acerque nos dé la conformidad, lo que vamos a hacer es representar ante la justicia a aquellas personas que así lo quieran hacer, ellos nos deben dar la conformidad. Lo que queremos es entregarle al IPV la cantidad de gente que quedó afuera y pedirle que se los incorpore, que se abra de nuevo la inscripción, que sea de manera presencial y virtual, que dé las dos oportunidades”, finalizó.

