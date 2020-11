Reclaman agua potable para medio centenar de familias del Bº San Antonio 2

Compartir

Linkedin Print

Los concejales capitalinos Fabián Olivera y Daniel Caballero, pidieron proveer con agua potable a unas cincuenta familias que habitan el barrio San Antonio 2 de la ciudad, y consideraron que se trata de “un cuadro que sigue repitiéndose en varios lugares sólo por la falta de previsión y de organización de las autoridades”.

“Fuimos convocados por varios vecinos del San Antonio 2, y nos encontramos, de nuevo, con un escenario que ya conocemos y que lamentablemente no para de reiterarse en otros barrios de la capital: la falta de agua para la necesidad primaria”, describió Olivera.

“Uno ve mujeres y niños, personas mayores, y es muy triste, muy penoso; de por si para ellos es todo un drama tener que acarrear el líquido todos los días desde una distancia considerable, pero ahora ya se quedaron sin esa posibilidad. Urge que se tomen los recaudos del caso y le suministren agua; no se pide nada más que agua”, advirtió.

“Son no más de 300 personas las que están padeciendo esta situación; no creo que se trate de una gran inversión, como tampoco que los responsables del suministro de agua potable deban invertir mucho tiempo para darle un corte definitivo a esta situación que ocurre en pleno Siglo XXI, con una pandemia a cuestas y los medios disponibles”, observó, mientras tanto, Caballero.

Compartir

Linkedin Print