Recomendaciones para votantes de cara a las PASO

La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, reiteró recomendaciones para los electores durante la jornada de votación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, al afirmar que quien se acerque a los centros electorales debe hacerlo con barbijo y llevando su propia birome y pegamento para cerrar el sobre.

García Blanco recordó los protocolos establecidos por la Cámara Electoral tanto para las PASO del 12 de septiembre y para las legislativas del 14 de noviembre.

“Se recomienda que la gente lleve su propia birome, más allá de que cada mesa tendrá una birome que deberá ser sanitizada cada vez que se use”, indicó. Sobre la forma de cerrar el sobre que contiene el voto de cada ciudadano y ciudadana, indicó que “la opción con el sobre es no salivarlo” y agregó que “la Cámara recomendó que se coloque con la solapa dentro, pero el elector puede llevar un pegamento para poder cerrarlo”.

García Blanco precisó que “la Cámara Electoral sacó un protocolo orientativo con las medidas y prioridades y luego cada provincia pondrá sus prioridades en cada establecimiento”.

En este sentido, recordó que “de 10.30 a 12.30 de la mañana tendrán prioridad de voto las personas mayores de 60 o con riesgo, aunque algunos distritos extenderán esto y lo van a disponer para toda la jornada electoral”. Esto implica, explicó, que las personas de este rango de edad o con riesgo por sus condiciones de salud tendrán prioridad y podrán acceder al cuarto oscuro sin esperar en la fila.

Respecto de la vacunación de las autoridades de mesa indicó que “de momento ningún juzgado ha notificado que alguna autoridad de mesa no esté vacunada”.

En otro orden, dijo que los simulacros llevados adelante por el Gobierno, donde se transmitieron los telegramas de todo el país y se procedió al recuento, “se realizaron con éxito”. En tanto, al responder sobre el porcentaje de participación ciudadana en los comicios, considerando que en las elecciones de Salta y Corrientes fue menor al promedio histórico, indicó que “no podemos hacer un pronóstico de los electores que se van a acercar” y si bien reconoció que “la tendencia viene mostrando que en las elecciones provinciales hubo menos participación, no se sabe qué pasara en las nacionales”.

