Recuperaron 11 vacunos, una camioneta y un arma de fuego durante un control en ruta

Efectivos de la UEAR demoraron a tres infractores que se desplazaban por la Ruta Nacional 86, en una camioneta Toyota Hilux, transportando 11 animales vacunos sin contar con las documentaciones obligatorias; además se secuestró un revólver calibre 22, cartuchos y cuchillos.

El procedimiento se realizó el jueves último alrededor de las 14:00 horas, en la intersección de la Ruta Nacional N° 86 y Ruta Provincial N° 28.

El personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Delegación Posta Cambio Zalazar verificó una camioneta Toyota Hilux, conducido por un hombre de 43 años, que llevaba como acompañantes a dos hombres de 21 y 22 años, y un tráiler donde transportaba 11 animales vacunos.

Al solicitarle licencia de conducir, cédula de identificación del rodado, seguro, como así la guía de campaña para el transporte de los animales, exhibió la licencia de conducir vencida, no contaba con seguro obligatorio, tráiler no habilitado y la guía de campaña se encontraba vencida.

Por otra parte, en las documentaciones de los animales no se consignó el control del personal policial de la Jurisdicción, al verificar los animales se constata la existencia de vacunos con marca que no figuran en la guía.

Los acompañantes descendieron del vehículo y se les hizo el cacheo por razones de seguridad, hallando entre sus prendas un revólver calibre 22 con nueve cartuchos y un cuchillo; en tanto el otro sujeto tenía entre sus prendas un cuchillo.

Se procedió al secuestro del rodado, el arma, los cuchillos, y los vacunos; en tanto los infractores fueron trasladados a la unidad operativa en donde se inició una causa contravencional con intervención del juzgado de paz