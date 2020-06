Reforma del Código de Faltas: formoseños opinaron que el valor de la multa “es elevado”

Compartir

La Cámara de Diputados de la Provincia sancionó por mayoría la modificación al Código de Faltas de la Provincia, Decreto Ley N 794/79 y sus modificatorias, en aspectos que hacen a materia de salud pública, sanidad e higiene, incorporando un sistema de infracciones relativas al resguardo de la salubridad pública.

En ese marco el artículo 145 por ejemplo establece que será sancionado con arresto de cinco a treinta días, redimible por multa, quien no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública.

Por su parte, el artículo 146 establece que el infractor en un contexto de emergencia sanitaria será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa, si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días

Por último, el artículo 147 sostiene que será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa toda persona, titular y/o responsable de un establecimiento público o privado que omita adoptar las medidas sanitarias y protocolos a los que se encuentre obligado por las normas vigentes en caso de emergencia sanitaria, pudiendo disponerse si las circunstancias lo justifican, la clausura del local.

En ese marco el Grupo de Medios TVO realizó una encuesta a vecinos de la ciudad para saber qué opinan al respecto ya que si algún ciudadano por ejemplo rompe la cuarentena o no usa el barbijo, tendrá que elegir entre pagar una multa (mil pesos por día) o ir a prisión.

Un vecino expresó que “me parece que está bien porque hay muchos que usan barbijo, otros que no siendo que tienen para ponerse, está bien que les hagan una multa, pasa lo mismo con el tema de las motos, son caraduras y salen a andar en la calle sin patente, después se enojan cuando les sacan la moto y le cobran multas pero hay que cumplir con las cosas, muchos no creen que esto es real, nadie conoce este virus pero son incrédulos y por eso no usan”.

“Mi señora me avisó que esto iba a pasar, yo no estaba al tanto, si ya se aprobó bienvenido sea, capaz debería ser menos la multa, mil pesos es mucha plata, uno anda apenas y es una suma importante, está bien que multen pero tiene que ser menos dinero, mucha gente no tiene para pagar eso, sí estoy de acuerdo con que se les llame la atención, tienen que cumplir como sea”, acotó el poblador.

Asimismo otro vecino consultado opinó que “está bien, no estaba informado sobre eso y es importante, deben cumplir con la ley. Creo que el valor de la multa debería ser menor, es mucho, si nosotros como pobres apenas cobramos, no alcanzamos a pagar ese dinero”.

Seguidamente otra formoseña manifestó que “me parece que esta bien porque así cuidan a todos, lo que no hacen es hacer la cuarentena a todos los que entran a Formosa, llegan camiones desde lejos y a ellos deberían controlarlos, no a los de acá, les tienen que permitir que trabajen a la gente de Formosa, a los de afuera tienen que controlar. No sabía de esta medida, sé que tienen que controlar y me parece muy bien, tienen que cumplir a como dé lugar, creo que es para que nos cuiden porque acá no hay virus pero si uno se contagia nos contagiamos todos, yo tengo 65 años, me tengo que cuidar porque nadie más lo hace, muchas veces la gente es hija del rigor”.

Otro vecino dijo que “esto va a quedar mal porque algunos no tienen plata para pagar, de dónde la gente va a sacar la plata para pagar si no tiene trabajo, yo mismo estoy sin trabajar en este momento, me mantengo haciendo changas, pero esa plata no tengo para pagar multas. En mi barrio por ejemplo todos rompen la cuarentena, yo salgo a comprar para varios días así no ando saliendo todo el tiempo, trato de circular con el permiso y con el tema de la patente para ir para el centro donde me salen más baratas algunas cosas, a veces también tengo que ir para ahí porque tengo trabajo y aprovecho esos días para hacer todo”.

De la misma forma otro vecino señaló que “esto me parece muy malo, no nos pueden coartar de la libertad de circular, me pueden advertir de que tengo que usar barbijo, que no salga cuando no corresponde pero de ahí a encerrarme es mucho, creo que está mal. Es una locura lo que quieren cobrar encima, yo fui a pagar la luz, una suma de 6 mil pesos en la boleta y si tengo que pagar la multa no voy a comer, debemos ser sensatos con la plata que gana un empleado con la multa, se va toda la plata en multa”.

Asimismo aseguró que “en mi barrio todos incumplen con la cuarentena, en Circuito Cinco se ve mucho eso, yo estoy exceptuado y puedo circular pero veo que hay mucha gente circulando y no sé con qué autorización, con qué medio, se ve mucha gente circulando todo el tiempo”.

“Es muy raro esto, no está bien lo que están haciendo, muchos salimos a trabajar, sí o sí tenemos que salir, hay muchos chicos adolescentes que andan por la calle y a ellos sí deberían exigirles, pero hay mucha gente que trabaja, que necesita y no pueden llevar presa, tienen que comer, hay muchos que también hacen fiestas y a esos deben controlarlos y multarlos. Yo salgo de mi casa, pero solo para ir al supermercado o al médico, no a otra cosa, en mi barrio juegan futbol en la calle, andan por la cancha y si uno sale a comprar justo te agarran, eso está muy mal”, opinó otra mujer.

“A mi concepto lo que hacen está bien, acá tenemos que tirar todos para el mismo lado porque es una situación difícil, no vamos allegar a nada si no nos cuidamos, debemos hacer las cosas bien y me parece bueno que la gente esté controlado, debe tener en cuenta que esto es real, es algo serio, deben tener presente eso más que nada”, expresó otro vecino y respecto a la cárcel o multa manifestó que “eso se debería revisar porque la cárcel no soluciona nada y pagar en efectivo también dificulta a la gente por la situación difícil por la que estamos pasando, los funcionarios deben evaluar la situación de cada uno y ver cómo se puede encarar esto, es un tema muy difícil”, expresó otro poblador.

“En la mayor parte de la ciudad rompen la cuarentena, no son conscientes de la situación que estamos pasando, hay gente que no hace caso, sale a la calle como si nada y eso está mal, debemos tirar parejo para llevar una solución”, acotó.