“Decir que el aumento de impuestos municipales se va a trasladar a los precios es muy burdo”

El concejal Fabián Cáceres, en diálogo con “Expres en Radio” se refirió a la sanción de la ordenanza en la última sesión del Concejo Deliberante por la cual aumentaron los impuestos para las diversas empresas (supermercados) y entidades financieras que superen los 2 mil metros cuadrados, algo que sus pares opositores aseguraron que se trasladará a los precios, generando malestar entre los vecinos.

“Me parece lamentable el justificativo que están queriendo encontrar porque quedó evidenciado el miércoles que cuando el bloque de concejales de Cambiemos votó en contra de la actualización del índice de lo que la Municipalidad cobra en concepto de tasa de inspección de Bromatología a los grandes contribuyentes, ellos votaron en contra, defienden los intereses de los grandes supermercadistas, hipermercadistas y hasta del casino mismo, en contra de los intereses de lo que menos tienen, me parece lamentable y voy a informar bien a los vecinos que se queden tranquilos, que la actualización que se hizo de esta alícuota es para los grandes contribuyentes, a los supermercados que tienen más de 2 mil metros cuadrados, a los hipermercados, a los bancos, a las entidades financieras, a las cuevas financieras y por supuesto al casino, lo que ellos manifiestan de que esto se puede trasladar a los precios es muy burdo”, explicó.

“La tasa bromatológica que una empresa ubicada en Formosa y que también tiene sede en Chaco y Corrientes es mucho más alta que la que va a pagar en Formosa y los precios son iguales, no pueden venir con ese pensamiento burdo a querer confundir a los vecinos”, aseveró.

“En Corrientes este supermercado está pagando del 11,5% al 15% por mil, acá en Formosa va a pagar el 0,10% por mil, no pueden decir que esto se va a trasladar a los precios porque solamente lo están haciendo para confundir al vecino y así tapar lo que hicieron el miércoles que fue defender los intereses de estos grandes empresarios”, aseguró.

Acotó que “ellos van a pagar 10 pesos por cada mil cuando en el Chaco están pagando 15 pesos por cada mil pesos y el precio de la mercadería en Chaco es el mismo del de acá porque estos supermercados de bandera internacional cobran lo mismo, no pueden confundir así el vecino y hay otro grande supermercadista que tiene locales en todos lados y tiene el mismo precio en el Chaco, Corrientes y también en Formosa, no pueden confundir así al vecino, es una lástima la postura que están tomando los concejales de la oposición, ya nos tienen acostumbrados en Formosa a ese tipo de postura”.

También se refirió a la denuncia del concejal Fabián Olivera que aseguró que la ordenanza estaba mal redactada, “solamente hubo un error de tipeo cuando leyó el secretario del Concejo Deliberante que leyó más de 200 metros cuadrados y es más de dos mil metros cuadrados, le faltó un cero al tipeo, se subsanó ese error y nosotros votamos a favor de la ordenanza, solamente eso hubo”.

“El concejal Olivera propuso llevar a comisión pero es para seguir dilatando esta cuestión que ya teníamos que aprobar porque para qué vamos a seguir dilatando si queremos hacer que el que menos tiene pague menos y que el que más tiene pague lo que le corresponde, para qué vamos a seguir dilatando la cuestión, lo que ellos dieron y que quedó evidenciado es defender los intereses de los que más tienen, eso es lo que ocurrió”, aseveró Cáceres.

“Esto ya quedó aprobado y se convirtió en ordenanza, va a entrar en vigencia a partir de que el intendente de la ciudad promulgue y ya entra en vigencia”, explicó.

Para finalizar señaló que “quiero llevarle tranquilidad a los vecinos de la ciudad, a los contribuyentes que todos los días hacen sus compras en los supermercados, esto no se va a trasladar a los precios, no es un impuestazo como quiso desvirtuar el concejal Fabián Olivera porque no va para todos los supermercados, solo para aquellos que tienen más de 2 mil metros cuadrados, para los hipermercados, para los bancos, financieras, tarjetas de crédito y el casino, estos grandes supermercados en Formosa son pocos y a ellos les va a tocar esta actualización, ellos tienen también sucursales en Chaco y en Corrientes y en esas ciudades pagan más de esta alícuota y eso no se traslada a los precios, son iguales, no pueden salir a decir esto, rozan la irresponsabilidad y a veces van más allá”.