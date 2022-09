Regatas venció a Comunicaciones en un amistoso solidario

Compartir

El elenco remero superó por un ajustado 84-83 a Comu en Mercedes. El juego de preparación sirvió también para una movida solidaria por parte del club aurinegro.

En un partido interesante ante una buena cantidad de público que se acercó y colaboró solidariamente con un alimento no perecedero para el ingreso, Regatas le ganó a Comu 84 a 83 en un juego que le sirve a los dos equipos para ir ajustando detalles para el inicio de la Liga Nacional.

Charles Hinkle (Regatas) fue el goleador del juego con 26 unidades. En Comu, Skyler Hogan sumó 21.

El primer tiempo fue parejo entre dos equipos que muestran que están en plena etapa de pruebas. Comu con el plantel mucho más completo que Regatas (solo no estuvo Anthony Lee afectado por una contractura en el aductor derecho) se mostró más intenso en los primeros minutos. Regatas que todavía espera por Espinoza, Arengo y Piñero fue metiéndose en el juego con el aporte de los triples de Jaime y de MoggaLado y Diez en la pintura. Vasirani aportaba en la pintura para el local. Ambos equipos se fueron cediendo el protagonismo y sobre el final el buen trabajo de Guerra (9 puntos en el segundo cuarto) puso a Comu arriba 38 a 32.

En el inicio del segundo tiempo apareció Hinkle que fue el jugador desequilibrante en Regatas. El Remero metió un parcial de 9 a 2 para ponerse arriba 43 a 40. A partir de ahí el juego se volvió a emparejar y ambos equipos mostraron que todavía falta mucho en materia de ejecución del juego y sobre todo en materia de fortaleza defensiva. La aparición de Giordano en Regatas le dio dinámica al ataque y junto a Hinkle llevaron su equipo a una victoria por 84 a 83. Comu tuvo la última para ganarlo, pero no lo cerró bien. Detalles que deberán corregirse para cuando los puntos estén en disputa.

