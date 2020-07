Nilda Patiño: “Es momento que se pongan las escuelas en condiciones”

Compartir

Expres en Radio se comunicó con Nilda Patiño, quien es la secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, para hablar del protocolo de regreso a clases. Primero indicó que éste fue elaborado por el Consejo Federal donde participaron todos los ministros de las provincias y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; en este marco dejó en claro que “nos gustaría que tengan precisión y firmeza en la formulación del verbo”.

Reconoció seguidamente que “a nosotros nos alertan algunas cuestiones porque acá no tememos una historia de práctica y participación”.

“Nos preocupan algunas cosas que sabemos que hoy no están en condiciones como por ejemplo la provisión de agua, ya que no se debe olvidar que hay una fuerte sequía en la provincia; los baños de muchas escuelas no están en condiciones, no hay personal de mantenimiento y limpieza y tampoco elementos”, dijo aclarando que “nos gustaría que sean más claro y digan ‘el Estado garantizará insumos de limpieza y proveerá personal’. El alcohol y la lavandina lo tienen que proveer el Estado, y esperemos que no lo tenga que hacer cada docente”.

Aseveró que todos tenemos responsabilidad y hay que informarse porque como ciudadanos podemos pedir y exigir, “no hay que dejar al maestro solo en la difícil decisión de si da o no clases. Los padres tienen la palabra de enviar o no a los chicos, entonces que vean si las condiciones están dadas”.

“La economía y las clases se recuperan, pero la vida no”, lanzó citando al presidente Alberto Fernández.

Y prosiguió la gremialista: “tener que pedir que se garantice el agua potable es tremendo. Soy una persona muy optimista, ahora no podemos mentir, y este es el momento para que se pongan las escuelas en condiciones”.

Indicó que esperan convocatoria, de hecho, ya solicitaron a través de nota en conjunto con otros gremios docentes. “Estamos expectantes si se hace la paritaria la semana que viene; creemos que el Gobierno debería llamarnos por lo que viene diciendo, no porque tenemos la verdad, cada uno tiene un pedacito de realidad para contar”, dijo Patiño.

El docente

“Una de las cosas que dice el protocolo es que los docentes vamos a tener que enseñarles a los alumnos el distanciamiento social; esas son cosas que hay que hablar en el protocolo, que cada maestro desde su lugar e idiosincrasia va a aportar, ojalá se dé. Nosotros tenemos la mejor predisposición, también está en riesgo la salud del maestro que va a estar en contacto con 30 realidades, va a tener que dividir su cabeza porque tendrá 15 un día y 15 otro, luego volverá a su casa con su familia. El docente también es un ser humano que está atravesado emocionalmente más que cualquiera, nosotros atendemos a través de líneas telefónicas a compañeras que están psicológicamente desbordadas porque hay muchas situaciones que no contempla ningún libro, y la situación social de los alumnos que le afecta”, confió la gremialista al hablar del rol docente.

Añadió entonces que “es muy importante que todos nos informemos, y que todos seamos muy serios en el sentido de ir a la escuela y decir ‘la escuela de mi hijo tiene tres baños, de los cuales en dos no corre el agua’, y con ese sentido ir a hablar con la autoridad inmediata y exigir que se nombre personal, etc”.

Reiteró que piden “provisión de los insumos, del personal y la capacitación de cómo se limpia”.

“Los docentes somos seres humanos y en algún momento nos vamos a ver desbordados ante las situaciones. Cuando escriben los protocolos tan lejos de nuestras realidades me gustaría que piensen un poco que nosotros solitos no vamos a poder garantizar nada, hay que nombrar la cantidad de preceptores que hacen falta, personal auxiliar, y por eso digo que los Directores no deben mentir para ayudar a la toma de decisiones con la mayor información posible”.

Citan a maestras

Finalmente, la Secretaria General de Autoconvocados se mostró preocupada porque “hay directores más papistas que el Papa” y aseveró: “el director de la escuela N.º 3 está citando a las maestras para que el 9 de julio vayan a repartir chocolate, siendo que eso no es una actividad esencial”.