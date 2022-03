Resaltan las políticas provinciales para lograr la inclusión de las personas con discapacidad

Compartir

Cada 21 de marzo, desde diciembre de 2011, en que fuera designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down.

En ese sentido, la directora de Discapacidad de la provincia, Liliana Saavedra, destacó que esta fecha “es sumamente importante, más todavía porque a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se logró un cambio de paradigma, ya que del modelo médico hegemónico, pasamos a un modelo social que reconoce el derecho humano a la capacidad jurídica a estas personas”.

“En el caso específico de las personas con Síndrome de Down se está luchando mucho por la inclusión laboral, en lo cual tenemos un ejemplo muy importante que es el de Aylén García que trabaja en La Nueva Recova”, indicó, marcando categórica que “esto es lo que anhelamos para todas estas personas” desde las políticas públicas del Gobierno de Formosa.

En efecto, en el marco de dichas políticas estatales “se han diseñado modelos de apoyo, en donde se viene trabajando mucho en esta cuestión, a través de la concientización y sensibilización en la sociedad”, acentuó.

No obstante ello, dijo la funcionaria que si bien existen muchas barreras, por los prejuicios, la discriminación, también aquellas que son físicas o sociales, “estamos trabajando para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente”.

E hizo hincapié en su inclusión en la comunidad, “tanto en las escuelas y colegios como en las actividades deportivas, culturales y recreativas, así también pueden participar en la política y de hecho tienen garantizado el derecho a votar”.

“Esa es la tarea que venimos desarrollando hace tiempo para avanzar en esta provincia inclusiva”, a través de ir generando conciencia en la sociedad sobre las personas con discapacidad, cerró.

