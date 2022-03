En febrero se necesitó $89.000 para no ser pobre en Formosa, según el ISEPCI

Compartir

El relevamiento de precios del organismo arrojó un nuevo incremento en los costos de la Canasta Básica de Alimentos y en la Cámara Básica Familiar durante el mes de febrero.

Tras los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que arrojaron una inflación del 4,7% para febrero, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) reveló que el costo, durante el mismo mes, de la Canasta Básica de Alimentos fue de $39.257 y la Canasta Básica Total fue de $89.900 en Formosa.

“El 2021 fue muy difícil en cuanto a los relevamientos, obviamente, pero desde el 2022 ya nos para de otra manera y la gente hoy en día ya se pone a evaluar la situación que estamos viviendo día a día con los precios de la Canasta Básica” manifestó Marcela Molina, titular del ISEPCI al Grupo de Medios TVO.

“Nuestro último relevamiento nos refleja que una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos menores, tiene que tener un ingreso mínimo para una Canasta Básica de Alimentos de $39.257, para no caer en la indigencia; este monto debería cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación. En cuanto a la Canasta Básica Total, ya nos plantea que una familia de cuatro integrantes tiene que tener como ingreso mínimo $89.900 para no ser pobre hoy en la provincia de Formosa, es un número importante” informó Molina.

De esta manera durante el mes de febrero una familia tipo en Formosa necesito $39.257 para no ser indigente y $89.900 para no ser pobre.

“La canasta básica total incluye lo que son servicios básicos como energía, agua, transporte, que varía en cuanto a si es nafta o transporte público, algún gasto que tenga que ver con la vestimenta; algún gasto de alguna necesidad básica de algún integrante de la familia y también incluye un mínimo de recreación; es algo mínimo para no ser pobre y poder adquirir ciertas cosas para tener una vida digna», explicó la titular del organismo en la provincia.

De esta manera, detalló que «en el mes de febrero nosotros detectamos un aumento importante en productos cárnicos, básicamente un 16,77%, seguido de productos de almacén y después verdulería; eso es lo que se reflejó acá en Formosa y en todo lo que es el norte del país, en algunos otros sectores como Córdoba y Buenos Aires fue en verdulería. En cuanto a los aumentos, lastimosamente no hay un estancamiento de precios de algún rubro, siempre hay un aumento, es imposible lograr que algún rubro se detenga”.

