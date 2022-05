Compartir

El director de Turismo de la Municipalidad de Herradura, Reinaldo Saporiti, hizo un balance de la XIX edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río que finalizó en la noche del domingo 1° de mayo, después de dos años de interrupción por la pandemia.

En la entrevista dijo que “fue realmente una fiesta muy exitosa para Herradura, la provincia y el país”.

“El balance es muy positivo”, sostuvo muy contento, en especial por lo que sucedió en las tradicionales competencias de pesca que en esta oportunidad se decidió que sea variada.

Dicha decisión fue adoptada según explicó, “porque el otoño no es el ambiente ideal de la corvina, sino que es el verano, ya que el calor favorece mucho más su aparición. Sin embargo, aún fuera de época estival hubo muchas corvinas”, acentuó.

También enfatizó el funcionario municipal que “la organización en todos los órdenes fue excelente”, reconociendo asimismo el buen comportamiento de todos los participantes: “Se portaron muy bien los pescadores, no hubo incidentes. La largada estuvo perfecta, con una buena pesca”, evaluó.

Marcó a su vez que se contó con mucha participación, precisando que en el caso de la modalidad a motor, fueron en total 198 embarcaciones las que compitieron. “La entrega de premios fue perfecta, además mucha gente asistió al lugar donde se hizo el almuerzo, muy contenta y conforme con todo lo que habían vivido”, comentó.

Apoyado en su extensa trayectoria en organización de torneos de pesca que lo tuvo en sus inicios como uno de los gestores principales, recordó en ese punto Saporiti que en aquel entonces no había barras pesqueras.

“En cambio, hoy las tenemos y cada uno con sus colores de camisetas que llevan sus nombres, con las banderas que identifican a los equipos”, siendo todo ello “muy interesante dentro de la jerga del pescador y compitiendo entre sí pero sanamente”, aseveró.

Por otro lado, hizo hincapié en felicitar a todo el equipo de seguridad vial por las acciones en materia de tránsito, refiriéndose a los controles en la ruta por parte de la Policía de la provincia, “ya que también forma parte del éxito del evento”.

Después avanzó en otro aspecto vinculado a la extracción de la corvina durante los días de pesca, al poner en relieve la labor de los biólogos, entre ellos Franco Del Rosso, del Ministerio de la Producción y Ambiente.

Realizaron estudios a dicha especie “a los fines de hacer un análisis y tomar registro para luego a posterior adoptar acciones referentes a su campo”, detallando que “el domingo se sacaron 49 corvinas y el sábado, en la embarcada a remo fueron ocho. El mayor porcentaje fue de hembras”.

Ello también fue analizado, en virtud de qué medidas se pueden pescar, entre otros puntos muy interesantes de carácter científico, lo cual hace al conocimiento de la corvina en la laguna.

Por último, el conductor del programa “El Anzuelo TV” expresó que en el escenario mayor “fueron hermosos los espectáculos musicales” desarrollados durante las tres noches del encumbrado evento.

“Es para festejar lo que se llevó a cabo en la villa turística”, fue la evaluación dada por el funcionario herradureño, quien orgulloso elogió al Gobierno provincial, al Ministerio de Turismo y demás áreas de la provincia que participaron en la organización de la XIX edición.

