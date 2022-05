Resolución permite a alumnos pasar de año sin aprobar materias: «Es un genocidio educativo», dijo Patiño

Compartir

La profesora Nilda Patiño, secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, en diálogo con el Grupo de Medios habló de la resolución del Ministerio de Educación de Formosa, conocida como «Promoción Asistida», que permitirá que los estudiantes que adeuden hasta 19 materias puedan pasar de grado. “Es un genocidio educativo”, advirtió.

“Vienen arrastrando un problema al cual resolvieron de esta manera, haciendo como que nada pasó, se le fue sumando como una bola de nieve que fue creciendo y lo solucionaron con otra resolución, la iban pateando, generando graves problemas al alumno que tiene materias pendientes o previas”, comenzó diciendo.

“En mayo, a dos meses del inicio de clases, se van a anotar los chicos que ya tienen dificultad para aprobar, se van a anotar con un cúmulo de materias pendientes que dice que la van a ir resolviendo en distintas mesas examinadoras, nosotros expresamos que cómo si ya tienen problema de aprendizaje, de conexión porque en la pandemia se dieron muchísimas situaciones, van a tener que cursar la materia de ese año e ir rindiendo las que tienen previas, qué ser humano da abasto para esa presión, para esa carga emocional que van a tener, a su vez los profesores que están dictando clases deben dejar de dictar clases esos días para tomarle los exámenes a los alumnos, es una locura, insistimos en que quienes toman estas decisiones, los equipos técnicos que le llevan al ministro estas soluciones no sirven para nada, hace mucho decimos que cobran los sueldos de arriba, no pisan las escuelas, no viven la realidad, el Ministerio debería consultar como mínimo a las escuelas, a los docentes”, amplió.

“Recuerdo que alguna vez la virtualidad era la solución para el momento, para lo que se podía, para lo que había , pero también dejó lo que ya sabíamos antes de la pandemia, que había un montón de chicos que no tenían acceso a la tecnología, otros que a lo mejor tuvieron situaciones familiares tremendas, eso decían los profesores cuando se volvió a la presencialidad. Frente a ese universo de jóvenes que quedaron con materias pendientes o previas, el ministerio debería haber pensado las respuestas que se merecen por esa situación”, expresó.

“No podemos decir que hay chicos que no se esforzaron, fue distinto a lo de un año común, los chicos que se quedaron con materias pendientes durante la pandemia pueden tener un montón de razones y desde ese lugar reconociendo la importancia y los efectos que tuvo y que tiene la pandemia en nosotros nos parece que ameritaba otro tipo de respuestas con mucha responsabilidad y mucha dignidad para esos jóvenes”, analizó Patiño.

“Hay mucha plata en juego porque hay programas nacionales y hay dinero para atender estas problemáticas. Esto quizás se va a replicar en otras provincias, no creo que como acá que son unos bestias pero puede ser similar”, aseguró.

Patiño aseveró que esta resolución es un “genocidio educativo, desde que apareció la promoción asistida venimos insistiendo con esa forma de denominar a esta política que es cada vez sacar contenidos, exigencias, responsabilidades, el sujeto que egresa va a tener una certifiación que no va a acreditar nada y acá está en juego también la responsabilidad de los padres, me encantaría que esos alumnos que tienen muchas materias que le quedaron del 2020 o 2021 pudiéramos construir en un petitorio al ministerio exigiendo que le den lo que necesita, los saberes, que haya docentes que le dicten clases a esos chicos y que lleguen a la mesa de exámenes preparados y que cuando rinda sientan la dignidad de que aprobaron el examen y no que se lo regalaron”, finalizó.

