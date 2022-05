ATE armó un cuarto oscuro en una camioneta para llevar a cabo las elecciones de Vialidad Nacional

Compartir

Pablo Sabadi, delegado electo ATE- Vialidad Nacional, contó que las elecciones que se realizó ayer la tuvieron que hacer fuera del edificio por no contar con autorización de la Casa Central. Se realizó las mismas en la vereda del edificio y el cuarto oscuro fue una camioneta tapada por banderas», señaló el gremialista al Grupo de Medios TVO.

«Hace 45 días atrás realizamos la presentación con todos los papeles para acceder como gremio en la institución y además se fijó la fecha del día de las elecciones por lo que pedimos un lugar para llevar adelante la votación y cuando llegamos para tomar nuestro derecho de votar no pudimos ingresar a Vialidad y nos dijeron que no nos dieron la autorización en Casa Central para que se lleve a cabo las elecciones en el organismo, entonces se realizó las mismas en la vereda del edificio y el cuarto oscuro fue una camioneta tapada por banderas», contó.

En ese sentido, el delgado sostuvo que «además de no llevarse como corresponde esta instancia fue muy triste como trabajadores viales ya filiados salir afuera a votar porque es un derecho constitucional y gremial que tenemos poder votar dentro de a la institución».

A su vez, contó que participaron de las elecciones los afiliados del gremio que son unas 20 personas así como también los trabajadores que «no y son compañeros que están cansados por la persecución y abuso de poder que se genera por algunos del personal jerárquico en Vialidad Nacional de Formosa».

«Esto generó que se arme la agrupación, y hoy somos tres gremios uno es el Sindicato de Trabajadores Viales, UPC y ahora ATE», añadió.

«Lo único que queremos como gremio es defender a los trabajadores que tengan su trabajo digno, que puedan venir no tener complicaciones en las oficinas sino cumplir los derechos y obligaciones que tenemos como trabajador vial», señaló.

