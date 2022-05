Familiares del policía Luis Gavilán marcharon para exigir el esclarecimiento de su muerte

Compartir

Familiares y amigos del efectivo policial que el sábado fue hallado sin vida en su domicilio del barrio Itatí 2, en esta ciudad, se manifestaron en la RN 86 para exigir respuestas del caso, ya que consideran que no se habría tratado de un suicidio. El joven que tenía 23 años era oriundo de Portón Negro y se desempeñaba en el DDR.

Mariana Gavilán, hermana del personal policial, dijo al Grupo de Medios TVO que “nos vamos a quedar en la ruta hasta tener respuestas” ya que no desconfían de que se haya tratado de un hecho de suicidio y por ende exigen que el caso sea investigado y esclarecido.

«Estamos reclamando para que se esclarezca el caso de mi hermano porque a mis padres le entregaron el cuerpo sin resultado de nada, sin sus pertenencias, no tenemos actas de defunción y el cuerpo tenía lesiones, tenía golpes», agregó la joven.

Estos elementos son suficientes para que la familia no crea en la información oficial que le brindaron desde la propia institución policial luego de que se enteraran del fatal desenlace a través de la redes sociales. «A nosotros desde la policía nadie nos avisó».

Luis Gavilán tenía 23 años y aspiraba a recorrer una larga trayectoria en las filas de la policía local, “inclusive estaba estudiando para poder ascender, sentía orgullo de su trabajo», señaló Mariana.

El viernes intercambió mensajes de texto con su madre, a quien esperaba el domingo para pasar juntos el Día del Trabajador. El sábado por la tarde se quitó la vida según la información oficial, aunque hay incongruencias con el horario en el que había ocurrido el hecho.

«Uno viene, te dice una cosa y otro te dice otra cosa y los horarios al final no coinciden. No sabemos bien a qué hora murió, hasta que tengamos la prueba de la autopsia no sabremos», manifestó al respecto Mariana.

Otro efectivo policial, con quien compartía residencia Luis, le informó a la familia que al momento de llegar a la casa que compartían se encontró con la escena pero no sabe nada más.

«También dijeron los policías que tuvo un accidente por la mañana con su moto y lo demoraron; y ahí él salió caminando con teléfono y billetera en mano, pero nosotros no tenemos nada. No sé que tendrán ahí, en la fuerza, porque antes de ayer (martes) saltó que en el Facebook de él (Luis) estaba en línea», precisó al respecto.

«No creemos en la versión que salió en las noticias de que él se suicidó. Mi mamá le envió un mensaje ese viernes por la noche de que nos estábamos yendo el domingo a pasar el Día del Trabajador todos juntos y después al otro día sábado por la mañana tratamos de comunicarnos con él pero ya no pudimos. Acá nos vamos a quedar hasta que obtengamos respuesta», concluyó Mariana.

