Internaron en grave estado a Antonio Gasalla

En las últimas horas, la salud de Antonio Gasalla volvió a preocupar al mundo del espectáculo. Según pudo averiguar Teleshow, el capocómico de 83 años se encuentra internado en grave estado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que atraviesa un daño cognitivo grave que le hizo perder la memoria y casi no estar conectado con la realidad.

El productor Carlos Rottemberg le confirmó la noticia a este medio. Por su parte, Jimmy Castilhos, esposo de Carlos Perciavalle el histórico compañero de escenarios de Gasalla, expresó su preocupación por la salud del actor. “Antonio ha sido internado y está en un estado muy grave. Carlitos está sumamente preocupado y probablemente, de empeorar la situación, nosotros viajemos a Buenos Aires”, relató el productor ante la consulta de Teleshow. La pareja, que reside en Maldonado, en Uruguay, sigue atentamente los hechos desde allí.

Teleshow también se puso en contacto con Miguel Ángel Pierri, exabogado de Antonio Gasalla. “Sé que no está bien, que está pasando un mal momento. Esperemos que Dios lo ilumine y que Antonio se sobreponga”, dijo a este medio.

La última información vinculada a la salud de Gasalla la había dado su hermano en abril pasado, cuando asistió al estreno de la obra Esperando la carroza. “Mucho no te puedo contar. Antonio está bien, muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular. Eso es todo lo que te puedo decir”, señaló Carlos en diálogo con Socios del espectáculo.

Anteriormente, Perciavalle había dialogado con Teleshow luego de visitar al actor en la residencia en la que estaba internado. “Fue un encuentro muy entrañable, está muy bien cuidado, lo vi muy bien más allá del cuadro que padece, nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y con esos ojazos que tiene grandotes yo le iba contando que me casé, y me respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché a mandarle saludos de otra gran amiga nuestra, de Graciela Borges”, contó el uruguayo, visiblemente conmovido.

A fines del año pasado, su familia, compuesta por su hermano Carlos y su cuñada Nieves decidieron trasladarlo a un centro de rehabilitación para que el actor pueda estar mejor atendido que en su propia casa.

En abril del año pasado, su amigo Marcelo Polino había alertado sobre el estado del creador de Mamá Cora. “Está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan”, señaló el periodista de espectáculos en aquel momento.

Vale recordar que el primer alerta sobre la salud de Antonio se reveló en 2020, mientras hacía temporada en Mar del Plata junto al periodista. A partir de entonces comenzaron una serie de contratiempos respecto a su estado cognitivo, al que se le sumó un litigio familiar cuando su hermano denunció un faltante de objetos en uno de los pisos que el capocómico tiene en Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

“Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y que tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada”, reveló Polino por aquel entonces.