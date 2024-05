Di Martino: «Que haga el show que quiera, yo debo hacer cumplir el Reglamento»

Tras su cruce con el concejal Patricio Evans durante la sesión del Honorable Concejo Deliberante capitalino el miércoles último, el presidente del Cuerpo, Darío Di Martino habló con el Grupo de Medios TVO y explicó a qué se debió el motivo, además se defendió de las críticas, dijo que siguió el Reglamento Interno y que no es “autoritario” como le cuestionó su par antes de abandonar el recinto. “Que haga todo el show que quiera, pero yo debo hacer cumplir el Reglamento”, lanzó.

“Yo soy el presidente del HCD no porque yo quiera sino porque me votaron los 11 concejales por unanimidad, y la función de un presidente justamente es manejar el Concejo Deliberante y precisamente las sesiones, lo único que hice fue hacer eso. Ahora que a él no le guste la forma o los artículos del Reglamento Interno eso a mí no me compete, no tengo nada en contra de Evans, pero voy a hacer cumplir el reglamento”, comenzó diciendo Di Martino.

Seguidamente agregó que “el concejal me decía que lea el Articulo 80, yo le contesté que no lo iba a hacer, no estoy para interpretar el Reglamento sino para hacerlo cumplir, aparte el Presidente es quien otorga la palabra a los diferentes concejales que así lo pidan”.

“Él pidió la palabra, hizo una propulsión que no estaba ni encuadrada en el Reglamento, pasamos a otro punto, entonces se enfureció, vino hasta el estado y le dije que se sentara porque estaba pidiendo cosas que eran antirreglamentaria”, afirmó el edil.

Consultado por lo que dice el Articulo 80 del Reglamento Interno del HCD respondió: “es moción sobre tablas toda proposición que tenga por objeto considerar un asunto en despacho de Comisión y para eso tiene que hacer la reserva del expediente, pero no lo hizo”.

“Hablaba de un expediente y ni siquiera lo conoce. Ese expediente ya fue tratado puesto que habla del pedido que hicieron para que el Intendente venga a comparecer en el cuerpo”, añadió.

Sentenció por ultimo: “que él haga todo el show que quiera, pero yo como presidente me debo a todo el Cuerpo y debo hacer cumplir el Reglamento”.

Patricio Evans

Por su lado, el concejal Patricio Evans, quien también habló con este medio dejó en claro que su pedido estaba “encuadrado” en el Reglamento y añadió que “después de mí venía el concejal Diego Herrera con un proyecto de comunicación sobre el detalle de la compra de unidades que se sinceró el martes después del mediodía que aparecieron las unidades que son 25 a 190.000 dólares cada una, que a un dólar oficial de 929 pesos hacen un total de 4.400.000 millones de pesos que no sabemos de que partidas las sacó el Intendente o cómo se financió la compra”.

“Todo nuestro pedido tenía que ver con trasparentar lo que se está haciendo”, cerró diciendo el mismo.