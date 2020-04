Compartir

Linkedin Print

Qué pasa que en Formosa muchos no respetan el aislamiento, acaso esperan a que haya casos positivos de COVID-19 para empezar a hacerlo. Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en otros países que no se aislaron a tiempo y ni con eso se toma conciencia. Somos una provincia afortunada por no contar con casos, pero no abusemos de ello.